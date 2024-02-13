Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ivan Gunawan Merasa Tuhan Persiapkan Kehidupan Baru Untuknya, Usai Putuskan Pindah ke Luar Negeri

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |02:30 WIB
Ivan Gunawan merasa Tuhan persiapkan kehidupan baru untuknya (Foto: Instagram/ivan_gunawan)
JAKARTA - Ivan Gunawan saat ini sudah memutuskan untuk pindah ke luar negeri, tepatnya ke Paris, Prancis. Sebelumnya, ia pun sudah memilih untuk mundur dari program acara talkshow yang ia pandu bersama tiga sahabatnya, Ruben Onsu, Ayu Ting Ting dan Wendy Cagur. 

Keputusan Igun sendiri muncul tak lama usai dilayangkannya surat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat beberapa waktu lalu. Meski begitu, ia sempat membantah bahwa keputusannya pindah keluar negeri terjadi lantaran ngambek, tetapi untuk mempertahankan harga diri. 

Pindah keluar negeri, Igun pun meyakini bahwa kepindahannya menjadi sesuatu yang telah dipersiapkan Tuhan. Sehingga dirinya pun berusaha menjalaninya secara lapang dada.

"Aku percaya TUHAN sedang mempersiapkan kehidupan yang baru untuk igun, aku bisa merasakannya #thxgodforeverthing," tulis Ivan Gunawan dalam akun instagram miliknya @ivan_gunawan.

Ivan Gunawan

Dalam unggahannya, Igun terlihat mengenakan jaket berwarna hitam dan memakai sebuah topi berwarna putih. Sambil memegang segelas kopi, foto tersebut pun ramai mengundang respon sebagian netizen.

"Kk igun pekerja keras, saya berharap kk igun tdk keluar dari kodratnya sebagai laki2 harapan keluarga, teruslah berkarya kk igun sukses selalu," komentar vanny***.

"Kehidupan yg bisa kamu jalani dgn bebas sesuai keinginanmu, semangat kak," sahut chokii***.

"Semangat ya...ikhlaskan semua yg terjadi kemarin dan hari ini," timpal kom***.

Sebelumnya, Igun pun sempat menyebut bahwa keputusannya pindah ke Paris merupakan sesuatu yang sudah dipikirkannya sejak lama. Ia bahkan membantah jika kepindahannya ada kaitannya dengan sisi emosional dari dalam dirinya.

