Muhammad Fardhana Foto Mesra dengan Ayu Ting Ting, Umi Kalsum: Sayangi Anak Ibu

JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan oleh pedangdut Ayu Ting Ting. Pasalnya setelah hampir 10 tahun menjanda, Ayu Ting Ting kini telah dilamar oleh Muhammad Fardhana.

Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana menggelar lamaran pada Minggu, 4 Februari 2024. Sempat ditutupi, kini baik Ayu dan Muhammad Fardhana sudah terang-terangan menunjukkan rasa cintanya.

Seperti yang terlihat dari unggahan Instagram pria yang akrab disapa Dhana. Dalam unggahan tersebut, anggota TNI berpangkat Lettu itu memperlihatkan fotonya bersama Ayu Ting Ting sambil memamerkan cincin di jari manisnya.

BACA JUGA: Pesan Menyentuh Umi Kalsum untuk Calon Suami Ayu Ting Ting

"Alhamdulillah," tulis Muhammad Fardhana di Instagram pribadinya, Minggu (11/2/2024).

Unggahan itu langsung menjadi sorotan, pasalnya ibu Ayu Ting Ting, Umi Kalsum turut berkomentar.

Calon mertua Muhammad Fardhana, meminta agar ia mencintai dan menyayangi sang putri dengan tulus sebagaimana Ayu mencintai Fardhana.

"Sayangin anak ibu, cintai dia seperti Ayu mencintai kamu @derazala," tulis komentar Umi Kalsum.

BACA JUGA: