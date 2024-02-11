Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Angger Dimas Serahkan Bukti Tambahan demi Tegakkan Keadilan untuk Dante

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |00:01 WIB
Angger Dimas Serahkan Bukti Tambahan demi Tegakkan Keadilan untuk Dante
Angger Dimas bawa bukti tambahan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perjuangan Angger Dimas untuk menegakkan keadilan untuk putranya, Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante belum berakhir. Kini, dia menyerahkan bukti tambahan ke penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya usai pacar dari Tamara Tyasmara, Yudha Arfandi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Dante.

Angger Dimas akan terus mengawal kasus ini demi keadilan untuk putranya yang meninggal dunia pada 27 Januari 2024 lalu.

Angger Dimas Serahkan Bukti Tambahan demi Tegakkan Keadilan untuk Dante

“Dokumen pendukung sudah saya submit untuk kebutuhan penyidik,” ujar Angger Dimas dikutip dari komentar yang ditulisnya di unggahan Instagram pribadinya @anggerdimas, Minggu (11/2/2024).

Namun, Angger Dimas tak menjelaskan lebih lanjut soal bukti tambahan yang telah diserahkannya ke polisi. Angger Dimas hanya menegaskan bahwa bukti-bukti yang diserahkannya sebagai bagian dari upayanya untuk mengusut tuntas kasus ini demi keadilan untuk Dante.

“Saya hanya fokus kepada keadilan untuk anak saya saat ini,” kata Angger Dimas.

Ingin menghormati proses hukum, Angger Dimas juga mengungkap bahwa saat ini dirinya enggan berkomentar lebih jauh mengenai permasalahan ini sampai nantinya pihak kepolisian yang memberikan penjelasan.

"Saya hanya akan berbicara saat ada bukti dan naik status hukum. Thank you," tutupnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142530/tamara_tyasmara-qTsn_large.jpg
Tamara Tyasmara Berkurban di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/33/3109245/tamara_tyasamara-6bCS_large.jpg
Tamara Tyasmara Belajar Ikhlas, Begini Cara Mengobati Rindu pada Mendiang Dante
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/33/3108434/tamara_tyasmara-e0L9_large.jpg
Banding Yudha Arfandi Ditolak, Tamara Tyasmara Dukung Hukuman Mati untuk Pembunuh Sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/33/3099263/tamara_tyasmara-rXwo_large.jpg
Tamara Tyasmara Kehilangan Anak, 2024 Jadi Tahun Terberat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098942/tamara_tyasmara-Zvdc_large.jpg
Tangis Tamara Tyasmara Pecah Saat Rayakan Ulang Tahun Dante di Makam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/33/3086025/tamara_tyasmara-RI0s_large.jpg
Yudha Arfandi Ngaku Pengusaha Tambang, Tamara Tyasmara: Ternyata Pengangguran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement