Kiki Farrel Tegaskan Bahwa Tamara Tyasmara Tidak Terlibat di Kematian Dante

JAKARTA - Kiki Farrel angkat suara mengenai tudingan netizen yang memojokkan sahabatnya, Tamara Tyasmara, dalam kasus kematian putranya sendiri, Dante. Sebagai sahabat, Kiki Farel menegaskan bahwa Tamara tidak ikut terlibat dalam kasus kematian Dante pada 27 Januari lalu.

Melalui akun Instagramnya, Kiki Farrel yakin betul bahwa perempuan yang akrab disapa Ara itu tidak mungkin ada niatan menghabisi nyawa putranya. Terlebih, Dante adalah anak kandungnya sendiri.

BACA JUGA: Kiki Farrel Angkat Bicara soal Foto Tamara Tyasmara Full Makeup saat Tahlilan

"Mengenai dugaan ibu terlibat itu sangat sangat tidak mungkin banget, sang ibu terlibat dalam kasus anak kandungnya," tegas Kiki Farrel dikutip dari Instagram pribadinya @kikifarrel_, Minggu (11/2/2024).

Aktor 37 tahun itu benar-benar heran dengan netizen yang banyak melontarkan komentar negatif kepada mantan istri DJ Angger Dimas tersebut. Oleh karena itu, Kiki Farrel meminta agar netizen ke depannya tidak menduga-duga dari apa yang hanya terlihat di layar handphone.

Kiki Farrel tegaskan bahwa Tamara Tyasmara tidak terlibat di kematian Dante (Foto: Instagram/kikifarrel_)





"Yuk! 2024 ini para netizen berbenah diri untuk tidak berasumsi hanya dari apa yang di lihat," kata Kiki Farrel.

"Posisikan jika kita berada di dia bagaiman? Semoga Allah memberkahi kita semua Aammiin," sambungnya.

BACA JUGA: Kiki Farrel Ajak Ayahnya Umrah Setelah 22 Tahun Hidup Berjauhan

Mewakili, Tamara Kiki Farrel mengaku merasa tergugah hatinya untuk memberikan klarifikasi tersebut. Terlebih Tamara saat ini sedang berusaha untuk mengungkapkan fakta di balik meninggalnya Dante.

"Ara pun mungkin nggak sempat klarifikasi-klarifikasi soal tudingan netizen, karena ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar urusin komen negatif netizen. Dan saya sebagai salah satu teman nya dan hadir tergugah untuk membantu menjawab asumsi negatif yang ada," pungkas Kiki Farrel.