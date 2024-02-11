Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiki Farrel Tegaskan Bahwa Tamara Tyasmara Tidak Terlibat di Kematian Dante

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |19:05 WIB
Kiki Farrel Tegaskan Bahwa Tamara Tyasmara Tidak Terlibat di Kematian Dante
Kiki Farrel tegaskan bahwa Tamara Tyasmara tidak terlibat di kematian Dante (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kiki Farrel angkat suara mengenai tudingan netizen yang memojokkan sahabatnya, Tamara Tyasmara, dalam kasus kematian putranya sendiri, Dante. Sebagai sahabat, Kiki Farel menegaskan bahwa Tamara tidak ikut terlibat dalam kasus kematian Dante pada 27 Januari lalu.

Melalui akun Instagramnya, Kiki Farrel yakin betul bahwa perempuan yang akrab disapa Ara itu tidak mungkin ada niatan menghabisi nyawa putranya. Terlebih, Dante adalah anak kandungnya sendiri.

"Mengenai dugaan ibu terlibat itu sangat sangat tidak mungkin banget, sang ibu terlibat dalam kasus anak kandungnya," tegas Kiki Farrel dikutip dari Instagram pribadinya @kikifarrel_, Minggu (11/2/2024).

Aktor 37 tahun itu benar-benar heran dengan netizen yang banyak melontarkan komentar negatif kepada mantan istri DJ Angger Dimas tersebut. Oleh karena itu, Kiki Farrel meminta agar netizen ke depannya tidak menduga-duga dari apa yang hanya terlihat di layar handphone.

Kiki Farrel

Kiki Farrel tegaskan bahwa Tamara Tyasmara tidak terlibat di kematian Dante (Foto: Instagram/kikifarrel_)


"Yuk! 2024 ini para netizen berbenah diri untuk tidak berasumsi hanya dari apa yang di lihat," kata Kiki Farrel.

"Posisikan jika kita berada di dia bagaiman? Semoga Allah memberkahi kita semua Aammiin," sambungnya.

Mewakili, Tamara Kiki Farrel mengaku merasa tergugah hatinya untuk memberikan klarifikasi tersebut. Terlebih Tamara saat ini sedang berusaha untuk mengungkapkan fakta di balik meninggalnya Dante.

"Ara pun mungkin nggak sempat klarifikasi-klarifikasi soal tudingan netizen, karena ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar urusin komen negatif netizen. Dan saya sebagai salah satu teman nya dan hadir tergugah untuk membantu menjawab asumsi negatif yang ada," pungkas Kiki Farrel.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/33/3005098/reaksi-sinis-netizen-saat-elly-sugigi-foto-bareng-kiki-farrel-tiu5114F9X.jpg
Reaksi Sinis Netizen saat Elly Sugigi Foto Bareng Kiki Farrel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/33/2968933/kiki-farrel-beri-klarifikasi-soal-penampilan-rapi-tamara-tyasmara-saat-foto-bareng-pelayat-KSDbdFtlKc.jpg
Kiki Farrel Beri Klarifikasi Soal Penampilan Rapi Tamara Tyasmara saat Foto Bareng Pelayat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/33/2968899/kiki-farel-berharap-pelaku-kasus-kematian-dante-bisa-dihukum-seadil-adilnya-gNby8P7XXJ.jpg
Kiki Farel Berharap Pelaku Kasus Kematian Dante Bisa Dihukum Seadil-Adilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/33/2968674/kiki-farrel-angkat-bicara-soal-foto-tamara-tyasmara-full-makeup-saat-tahlilan-LAWMtESl5r.jpg
Kiki Farrel Angkat Bicara soal Foto Tamara Tyasmara Full Makeup saat Tahlilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/33/2954640/kiki-farrel-ajak-ayahnya-umrah-setelah-22-tahun-hidup-berjauhan-mgu5qlZ9wY.jpg
Kiki Farrel Ajak Ayahnya Umrah Setelah 22 Tahun Hidup Berjauhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/33/2928787/dijodohkan-netizen-dengan-natasha-rizki-kiki-farrel-adik-aku-itu-KUlnmvHcER.jpg
Dijodohkan Netizen dengan Natasha Rizki, Kiki Farrel: Adik Aku Itu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement