Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiki Farrel Angkat Bicara soal Foto Tamara Tyasmara Full Makeup saat Tahlilan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |18:05 WIB
Kiki Farrel Angkat Bicara soal Foto Tamara Tyasmara Full Makeup saat Tahlilan
Kiki Farel bicara soal foto Tamara Tyasmara yang full makeup di acara tahlilan (Foto: Instagram/kikifarrel_)
A
A
A

JAKARTA - Kiki Farrel ikut buka suara untuk meluruskan perihal foto-foto Tamara Tyasmara yang terlihat full make up saat acara tahlilan anak semata wayangnya, Dante. Pasalnya Kiki Farrel juga berada di dalam foto yang beredar di media sosial.

Lewat unggahannya di Instagram pribadinya, Kiki Farrel menjelaskan bahwa foto tersebut adalah hasil yang sudah diedit. Sehingga wajah orang-orang dalam foto tersebut terlihat lebih cerah.

"Foto yang beredar di ambil pakai hp saya, saya bagikan ke teman-teman salah satu teman posting dengan hasil foto yang telah di edit jadi lebih kelihatan makeupan," jelas Kiki Farrel di akun Instagram-nya @kikifarrel_, Minggu (11/2/2024).

Sebagai perbandingan, Kiki Farrel turut memperlihatkan foto asli sebelum diedit. Kiki Farrel juga mengaku bahwa ia dan teman-teman lainnya berusaha membuat Tamara ceria seperti di foto.

Kiki Farrel

Kiki Farel bicara soal foto Tamara Tyasmara yang full makeup di acara tahlilan (Foto: Instagram/kikifarrel_)


"Di foto ke-2 itu asli tanpa editan. Lalu kenapa ceria sekali? Ya karena kami berusaha memberi keceriaan sesaat makanya di foto ini terkesan ceria sekali, dan ini kita sengaja foto bukan candid," ungkap Kiki Farrel.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/33/3005098/reaksi-sinis-netizen-saat-elly-sugigi-foto-bareng-kiki-farrel-tiu5114F9X.jpg
Reaksi Sinis Netizen saat Elly Sugigi Foto Bareng Kiki Farrel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/33/2968933/kiki-farrel-beri-klarifikasi-soal-penampilan-rapi-tamara-tyasmara-saat-foto-bareng-pelayat-KSDbdFtlKc.jpg
Kiki Farrel Beri Klarifikasi Soal Penampilan Rapi Tamara Tyasmara saat Foto Bareng Pelayat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/33/2968899/kiki-farel-berharap-pelaku-kasus-kematian-dante-bisa-dihukum-seadil-adilnya-gNby8P7XXJ.jpg
Kiki Farel Berharap Pelaku Kasus Kematian Dante Bisa Dihukum Seadil-Adilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/33/2968720/kiki-farrel-tegaskan-bahwa-tamara-tyasmara-tidak-terlibat-di-kematian-dante-k2XBKWZHLA.jpg
Kiki Farrel Tegaskan Bahwa Tamara Tyasmara Tidak Terlibat di Kematian Dante
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/33/2954640/kiki-farrel-ajak-ayahnya-umrah-setelah-22-tahun-hidup-berjauhan-mgu5qlZ9wY.jpg
Kiki Farrel Ajak Ayahnya Umrah Setelah 22 Tahun Hidup Berjauhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/33/2928787/dijodohkan-netizen-dengan-natasha-rizki-kiki-farrel-adik-aku-itu-KUlnmvHcER.jpg
Dijodohkan Netizen dengan Natasha Rizki, Kiki Farrel: Adik Aku Itu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement