Kiki Farrel Angkat Bicara soal Foto Tamara Tyasmara Full Makeup saat Tahlilan

JAKARTA - Kiki Farrel ikut buka suara untuk meluruskan perihal foto-foto Tamara Tyasmara yang terlihat full make up saat acara tahlilan anak semata wayangnya, Dante. Pasalnya Kiki Farrel juga berada di dalam foto yang beredar di media sosial.

Lewat unggahannya di Instagram pribadinya, Kiki Farrel menjelaskan bahwa foto tersebut adalah hasil yang sudah diedit. Sehingga wajah orang-orang dalam foto tersebut terlihat lebih cerah.

"Foto yang beredar di ambil pakai hp saya, saya bagikan ke teman-teman salah satu teman posting dengan hasil foto yang telah di edit jadi lebih kelihatan makeupan," jelas Kiki Farrel di akun Instagram-nya @kikifarrel_, Minggu (11/2/2024).

Sebagai perbandingan, Kiki Farrel turut memperlihatkan foto asli sebelum diedit. Kiki Farrel juga mengaku bahwa ia dan teman-teman lainnya berusaha membuat Tamara ceria seperti di foto.

Kiki Farel bicara soal foto Tamara Tyasmara yang full makeup di acara tahlilan (Foto: Instagram/kikifarrel_)





"Di foto ke-2 itu asli tanpa editan. Lalu kenapa ceria sekali? Ya karena kami berusaha memberi keceriaan sesaat makanya di foto ini terkesan ceria sekali, dan ini kita sengaja foto bukan candid," ungkap Kiki Farrel.