HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Mantan Member JKT48 yang Putuskan Jadi Solois

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |20:45 WIB
6 Mantan Member JKT48 yang Putuskan Jadi Solois
Mantan member JKT48 yang putuskan jadi solois (Foto: Instagram/nblh.ayu)
A
A
A

JAKARTA - Tidak sedikit mantan member JKT48 yang sampai saat ini masih aktif di industri hiburan Tanah Air. Selain tampil dilayar kaca dan bioskop lantaran kemampuan berakting, beberapa diantara mereka memilih untuk tetap fokus di dunia tarik suara.

Menariknya, ada sekitar 6 mantan member JKT48 yang memutuskan untuk menjadi solois. Bahkan beberapa diantara mereka sudah merilis karya solonya.

Berikut, mantan member JKT48 yang memutuskan untuk menjadi solois:

1. Nabilah Ayu

Nabilah Ayu

Selain terjun ke dunia seni peran, Nabilah Ayu juga terjun ke dunia tarik suara pascalulus dari JKT48. Ia diketahui sempat mengisi soundtrack series Little Mom berjudul Sejenak Pupus.

Selain itu, Nabilah juga mengisi soundtrack film Jomblo Fi Sabilillah lewat lagu Pencari Cinta bersama Hafiz Bara.


2. Nadila Wantari

Nadila Wantari

Nadila Cindi Wantari resmi lulus dari JKT48 pada Februari 2021. Usai lulus dari JKT48, Nadila diketahui merilis sejumlah single yang awali dengan Reminisce di Februari 2021, Suar pada Juli 2021 dan Ambang di November 2021.

Tak hanya itu, ia juga sempat merilis ulang lagu milik band Wong bertajuk Jangan Lagi hingga berkolaborasi dengan Drive lewat single berjudul Anomali.

3. Yori

Yori eks JKT48

Yori menjadi member yang terdampak restrukturisasi dan harus lulus dari JKT48 pada 12 Maret 2021. Setelahnya, ia pun merilis single Unlock di 11 Maret 2022 dan Shōjo Manga" pada 2023.

