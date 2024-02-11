Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tamara Tyasmara Tak Menyangka Kekasihnya Jadi Tersangka Kasus Kematian Dante

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |15:05 WIB
Tamara Tyasmara Tak Menyangka Kekasihnya Jadi Tersangka Kasus Kematian Dante
Tamara Tyasmara tak menyangka kekasihnya jadi tersangka (Foto: Instagram/tamaratyasmara)
A
A
A

JAKARTA - Tamara Tyasmara mengaku sangat terkejut saat mengetahui sang kekasih Yudha Arfandi (YA) ditetapkan sebagai tersangka dari kasus kematian sang putra, Dante. Hal itu diungkapkan oleh manajer Tamara, Dianita Tiastudi.

Melalui sambungan telepon bersama Marissya Icha, Dianita mengatakan bahwa artis 29 tahun itu kaget.

"Tamara pun kaget, kak. Tersangkanya pacarnya sendiri," ujar Dianita, dikutip Instagram Marissya Icha @marissyaichareal, Minggu (11/2/2024).

"Kan nggak ada kepikiran apa-apa karena mereka tuh sering banget berenang, kak," sambungnya.

Rekan Tamara Tyasmara

Tamara Tyasmara tak menyangka kekasihnya jadi tersangka (Foto: Instagram/marissyaichareal)


Tamara sendiri disebut begitu percaya pada Yudha Arfandi. Oleh karenanya, ia pun sampai tidak terpikirkan bahwa kekasihnya lah yang tega menenggelamkan Dante hingga meninggal dunia.

Halaman:
1 2
