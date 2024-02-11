Tamara Tyasmara Akui Dirinya Psikopat, Netizen: Sampai Rela Korbankan Anak ke Pacar

JAKARTA - Tamara Tyasmara banyak menerima komentar negatif dari netizen. Padahal, saat ini artis 29 tahun itu masih berduka usai putranya, Dante, meninggal dunia di sebuah kolam renang kawasan Jakarta Timur.

Bukan tanpa sebab, pasalnya sejak awal kemunculannya, Tamara dianggap tidak memiliki rasa duka. Dugaan itu seolah diperkuat dengan foto-foto Tamara bersama dengan para pelayat.

Penampilan Tamara saat didatangi pelayat bahkan disebut bahagia, lantaran menebar senyuman dengan full make up serta rambut yang ditata rapi ketika tahlilan. Karena merasa ada yang aneh dengan Tamara, netizen pun terus mengulik masa lalunya.

Sampai akhirnya muncul ungkapan Tamara Tyasmara yang mengakui bahwa dirinya psikopat.

Tamara Tyasmara akui dirinya psikopat (Foto: Instagram/tamaratyasmara)





"Bersamaku, kamu mendapatkan seorang teman, kekasih, sahabat dan psikopat," tulisnya di Instagram pribadi @tamaratyasmara.

Unggahan tersebut menampilkan saat Tamara sedang merayakan Halloween pada 29 Oktober 2023. Tamara mengenakan busana dan berdandan ala Harley Quinn.

Sadar bahwa itu hanyalah sebuah caption, namun sejumlah netizen justru merasa semakin curiga dengan mantan istri Angger Dimas tersebut.

"Iya bener, psikopat smpe rela ngorbanin anak demi pacar," ujar @frh***.

"Pscyo? Serius mbak ini caption lu?" tambah @lita***.