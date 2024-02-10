Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Angkat Isu Pinjol, Ini 5 Alasan Pay Later Layak Jadi Tontonan Wajib Anda

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |13:03 WIB
Angkat Isu Pinjol, Ini 5 Alasan <i>Pay Later</i> Layak Jadi Tontonan Wajib Anda
Lima alasan Pay Later wajib jadi tontonan wajib Anda. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTAVision+ segera merilis original series terbarunya, Pay Later. Serial ini berkisah tentang Tika (Amanda Manopo), seorang karyawan kontrak di kantor pajak yang punya pinjaman online (pinjol) karena kerap berbelanja secara pay later

Suatu hari Tika dikhianati teman kantornya yang membuatnya sampai dipecat dari pekerjaannya. Tak punya pekerjaan dan terlilit utang, tiba-tiba dia mendapat tawaran untuk bekerja di bidang yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya.

Tak hanya memiliki plot unik, serial Pay Later yang rencananya bakal tayang pada Maret 2024 ini juga dibintangi sederet aktor dan komedian ternama. Berikut lima alasan yang membuat Pay Later layak jadi tontonan wajib Anda. 

1.Karakter Amanda Manopo yang Berbeda dari Series Lainnya

Amanda Manopo terkenal sebagai artis papan atas yang telah bermain dalam banyak judul sinetron. Namun dalam serial Pay Later, penonton akan melihat sisi lain sang aktris sebagai aktris.

2.Ada Yoshi Sudarso si Aktor Hollywood

Aktor berkebangsaan Amerika Serikat keturunan Indonesia ini pernah bermain dalam sederet series Hollywood. Kini, Yoshi Sudarso terlibat dalam serial Pay Later sebagai terapis muda bernama Dion. Ia kemudian jatuh cinta pada Tika (Amanda Manopo) yang menjadi kliennya. 

3.Diadaptasi dari Novel

Serial Pay Later diadaptasi dari novel berjudul Pay Sooner or Later karya Adrindia Ryandisza. Dirilis GWP dan Gramedia Digital, novel tersebut telah dibaca lebih dari 17.000 kali secara online.

Novel Pay Sooner or Later mengangkat isu terkini seputar pinjaman online (pinjol) yang disajikan secara ringan dan penuh humor. Para pembaca novel tersebut berharap, eksekusi series Pay Later bisa memuaskan. 

4.Mengangkat Isu Pinjol

Serial Pay Later berkisah tentang seorang perempuan yang harus terlilit utang pinjaman online (pinjol) imbas kegemarannya berbelanja menggunakan fitur pay later. Isu yang dihadirkan dalam serial ini relate dengan apa yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini.

Serial yang menyuguhkan genre komedi dan romance ini menyuguhkan pesan moral yang cukup mendalam bagi penontonnya. Bahwa setiap orang harus bisa mengatur keuangannya dan menyingkirkan gengsi dalam masyarakat.

Halaman:
1 2
