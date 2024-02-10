Indra Birowo Jadi Ayah Amanda Manopo dalam Pay Later, Segera di Vision+

JAKARTA – Indra Birowo menjadi salah satu aktor yang membintangi series Vision+, Pay Later. Dalam series tersebut, dia akan beradu akting dengan Amanda Manopo, Fajar Sadboy, hingga Aming.

Serial terbaru dari Vision+ ini menawarkan alur cerita jenaka dengan karakter menghibur. Ceritanya tak hanya menyuguhkan tawa, namun juga konflik terkait keluarga, asmara, hingga pesan moral mendalam.

Mengusung genre drama, komedi, dan romance, serial Pay Later bercerita tentang seorang karyawati bernama Tika (Amanda Manopo) yang terlilit hutang karena kecanduan belanja online dengan fitur pay later.

Akibat utang pinjol tersebut, Tika dipecat dari pekerjaannya lantaran seorang teman mengkhianatinya. Setelah kehilangan pekerjaan, dia justru ditawari untuk bekerja sebagai desk collection alias penagih utang.

Dalam serial Pay Later, Indra Birowo akan berperan Sudi, ayah Tika dan Umar (Fajar Sadboy). Karakternya digambarkan sebagai tukang ojek online yang memiliki kepribadian santai dan humoris.

Lalu bagaimana tanggapan Sudi ketika mengetahui putrinya terlilit utang pinjol? Serial Pay Later akan segera tayang dengan total delapan episode. Dua episode awal serial ini dapat Anda akses gratis lewat Vision+.

Sementara enam episode lainnya dapat Anda akses dengan berlangganan Vision+. Paket langganan tersebut menawarkan berbagai tayangan seru dan menghibur mulai dari original series hingga sport di Vision+.