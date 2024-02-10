Danang Ajak Penonton TikTokan Salam M3tal di Hajatan Rakyat Semarang

Danang Pradana di Hajatan Rakyat Semarang, pada 10 Februari 2024. (Foto: MNC Portal Indonesia)

SEMARANG - Pedangdut Danang Pradana menjadi salah satu artis yang memeriahkan panggung Hajatan Rakyat di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, pada 10 Februari 2024.

Dalam kesempatan itu, dia tampak mengajak massa untuk TikTokan bareng. Sebelum joget TikTok, Danang meminta penonton untuk meneriakkan 'Menang, menang, menang' ketika ia menyebutkan nama 'Ganjar-Mahfud'.

Penyanyi 32 tahun itu kemudian mengarahkan salah satu tren joget TikTok, sambil kedua tangan yang diangkat sambil memperlihatkan simbol metal alias 3. "Aku mau ajak kalian TikTokan bikin gini (memperlihatkan tiga jari)," kata Danang.

Menutup penampilannya, Danang Pradana membawakan lagu Disana Menanti Disini Menunggu. Dia sekaligus mengingatkan agar penonton yang hadir memantapkan pilihannya dengan mencoblos nomor urut tiga di TPS, pada 14 Februari mendatang.

"Mantap! Enggak boleh resah lagi ya. Yang datang sekadar untuk mencoblos Pak Ganjar sama Pak Mahfud," kata Danang di penutup penampilannya.*

(SIS)