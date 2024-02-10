Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Alam Ganjar Dampingi Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Kirab hingga Nyanyi Bareng NDX AKA di Solo

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |16:22 WIB
Alam Ganjar Dampingi Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Kirab hingga Nyanyi Bareng NDX AKA di Solo
Alam Ganjar di Hajatan Rakyat Solo, pada 10 Februari 2024. (Foto: MNC Portal Indonesia)
A
A
A

SOLO - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memanfaatkan hari terakhir kampanye akbar Pilpres 2024 dengan menggelar Hajatan Rakyat di Solo, Jawa Tengah. 

Ganjar Pranowo tiba di Ono Solo, Ngarsopuro, Solo, Jawa Tengah, pada 10 Februari 2024, ditemani istri, Siti Atikoh dan putranya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Ribuan massa terlihat menanti Ganjar dan Mahfud di sepanjang arteri jalan Solo. 

Ganjar, Atikoh, dan Alam menaiki gerobak sapi yang mewakili golongan petani dan peternak di Indonesia. Mereka kemudian diarak bersama rombongan lainnya, dari Mahfud MD, Puan Maharani, Arsjad Rasyid, dan Yenny Wahid. 

Selain itu, beragam kesenian khas Jawa Tengah pun muncul menghiasi jalan Ngarsopuro, Slamet Riyadi hingga Balaikota Solo. Kirab kemudian berakhir di Benteng Vastenburg di mana puluhan ribu warga Solo telah menanti. 

Alam Ganjar di Hajatan Rakyat Solo, pada 10 Februari 2024. (Foto: MNC Portal Indonesia)

