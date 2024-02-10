Siti Atikoh Bawakan Lagu Nemen Bareng Alam Ganjar dan NDX AKA di Hajatan Rakyat Solo

Siti Atikoh duet bareng NDX AKA dan Alam Ganjar di Hajatan Rakyat Solo, pada 10 Februari 2024. (Foto: MNC Portal Indonesia)

SOLO - Siti Atikoh Suprianti, istri calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo, turut memeriahkan panggung Hajatan Rakyat di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, pada 10 Februari 2024.

Dalam kesempatan tersebut, dia tampil berduet bersama grup duo NDX AKA sambil menyanyikan lagu Nemen yang telah diaransemen ulang. Yonanda Frisnanda, personel grup duo itu kemudian memanggil Alam Ganjar untuk naik ke atas panggung.

"Saya minta Mas Ganteng untuk ikut nyanyi. Ayo Mas Alam," ujar Yonanda dari atas panggung yang membuat penonton wanita ikut berteriak histeris.

Tak lama setelah bernyanyi, Alam kemudian berjalan ke arah tenda VIP dan memanggil kedua orangtuanya. Tanpa basa-basi, Atikoh bergerak mantap menghampiri putranya. Ganjar juga terlihat ikut mendampingi.