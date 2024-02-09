Vision+ Luncurkan Versi Terbaru Vision+ 2.0, Intip Kelebihannya

JAKARTA - Vision+ resmi meluncurkan versi terbaru aplikasinya, Vision+ 2.0. Ini menjadi bukti dari komitmen Vision+ sebagai platform streaming video over-the-top (OTT) dalam menyuguhkan tayangan hiburan digital terbaik.

Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+ mengungkapkan, versi terbaru tersebut menawarkan perubahan besar pada tampilan dan beberapa fiturnya. "Vision+ 2.0 ini tak sekadar pembaruan namun juga transformasi menyeluruh," ungkapnya.

Vision+ 2.0 menandakan dimulainya era baru dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin kompleks. Clarissa menyebut, Vision+ akan menjadi layanan streaming video over-the-top (OTT) dengan sajian konten praktis, konektivitas cepat dan fleksibel.

"Kami menawarkan kemudahan untuk pelanggan lewat fitur-fitur terbaru Vision+ 2.0. Selain itu, mitra kami juga akan merasakan layanan lebih baik karena secara operasional lebih mudah dan efisien,” tutur Clarissa Tanoesoedibjo.