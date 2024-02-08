Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Vision+ dan Viu Jalin Kolaborasi Ekslusif, Tawarkan Pengalaman Streaming Terbaik untuk Pengguna

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |08:36 WIB
Vision+ dan Viu Jalin Kolaborasi Ekslusif, Tawarkan Pengalaman <i>Streaming</i> Terbaik untuk Pengguna
Kolaborasi Vision+ dan VIU dalam menghadirkan layanan streaming terbaik untuk penggunanya. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - Vision+ dan VIU menyatukan dua layanan streaming over-the-top (OTT) untuk memberikan pengalaman streaming terbaik kepada penggunanya. Penandatanganan kerjasama dilakukan di iNews Tower, Jakarta Pusat, pada 6 Februari 2024. 

Roy Debashis, Chief Operating Officer (COO) Vision+ mengatakan, kolaborasi dua platform tersebut melahirkan Combo Package di mana pengguna memiliki akses eksklusif untuk menikmati konten-konten terbaik Vision+ dan VIU sekaligus. 

Dengan Combo Package, penonton bisa menikmati konten dengan lebih memuaskan berkat keberadaan Vision+ 2.0. Versi terbaru tersebut, menurut Roy, memberikan pengalaman menonton lebih menyenangkan bagi setiap penggunanya. 

“Combo Package ini menawarkan ragam manfaat untuk pengguna, terutama dalam akses konten. Karena dengan paket ini, satu keluarga dalam satu rumah bisa mengakses berbagai konten, mulai dari sports, sinetron Indonesia, originals series, hingga drama Korea,” ujar Roy Debashis. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement