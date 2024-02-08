Vision+ dan Viu Jalin Kolaborasi Ekslusif, Tawarkan Pengalaman Streaming Terbaik untuk Pengguna

Kolaborasi Vision+ dan VIU dalam menghadirkan layanan streaming terbaik untuk penggunanya. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Vision+ dan VIU menyatukan dua layanan streaming over-the-top (OTT) untuk memberikan pengalaman streaming terbaik kepada penggunanya. Penandatanganan kerjasama dilakukan di iNews Tower, Jakarta Pusat, pada 6 Februari 2024.

Roy Debashis, Chief Operating Officer (COO) Vision+ mengatakan, kolaborasi dua platform tersebut melahirkan Combo Package di mana pengguna memiliki akses eksklusif untuk menikmati konten-konten terbaik Vision+ dan VIU sekaligus.

Dengan Combo Package, penonton bisa menikmati konten dengan lebih memuaskan berkat keberadaan Vision+ 2.0. Versi terbaru tersebut, menurut Roy, memberikan pengalaman menonton lebih menyenangkan bagi setiap penggunanya.

“Combo Package ini menawarkan ragam manfaat untuk pengguna, terutama dalam akses konten. Karena dengan paket ini, satu keluarga dalam satu rumah bisa mengakses berbagai konten, mulai dari sports, sinetron Indonesia, originals series, hingga drama Korea,” ujar Roy Debashis.