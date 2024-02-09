Yakup Hasibuan Ungkap Persiapan Kelahiran Calon Anak Pertama, Akui Tak Sabar

JAKARTA - Yakup Hasibuan mengaku sudah tidak sabar menanti kelahiran anak pertamanya. Berdasarkan pemeriksaan, bayi yang diprediksi berjenis kelamin perempuan itu akan lahir pada akhir Maret mendatang.

Suami Jessica Mila ini bahkan mengaku sudah cukup tak sabar untuk menjadi seorang ayah. Oleh karenanya, ada cukup banyak persiapan yang sudah ia tuntaskan jelang kelahiran anaknya.

"Happy banget karena saya pikir untuk menjadi seorang suami dan seorang ayah merupakan sesuatu tanggungjawab," ungkap Yakup Hasibuan dalam Kanal YouTube Melaney Ricardo dikutip pada Kamis, 8 Februari 2024.

"Jadi udah ngeliatin dan beli-beli sneakers-sneakers lucu buat anak dan beli barang-barang kayak seru aja," sambungnya.

Menariknya, ia dan Mila sama-sama memiliki perasaan sama saat menyambut kehadiran calon buah hati yang pertama. Bahkan keduanya kini mengaku lebih positif dan enjoy menanti kelahiran anak pertama mereka.

"Untung Mila juga mempunyai rasa yang sama, dia juga excited dan walaupun aku tahu hamil besar ini pasti sesak tetapi dianya nggak pernah negatif dia tetap positif. Jadi sama-sama mendukung dan sama-sama excited dan sama-sama sabar," paparnya.

Putra dari pengacara kondang Otto Hasibuan ini mengaku tak masalah soal jenis kelamin dari calon anak pertamanya. Sebab dirinya memang telah terbiasa dengan kehadiran sosok perempuan disisinya.