HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kekasih Tamara Tyasmara Ditangkap dan Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Kematian Dante

Pacar Tamara Tyasmara ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Dante (Foto: Instagram/tamaratyasmara)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap seseorang berinisial YA terkait kasus kematian Raden Andante Khalif Pramudityo, anak artis Tamara Tyasmara dan Angger Dimas. YA sendiri diketahui ditangkap di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dan disebut-sebut merupakan kekasih dari ibu korban.

“Penyidik telah melakukan penangkapan terhadap saudara YA terkait peristiwa meninggalnya putra saudari Tamara. Penangkapan dilakukan di Pondok Kelapa,” ujar Kabid Humas Polda Metro Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada awak media, Jumat (9/2/2024).

Berdasarkan rekaman dari kamera pengawas atau CCTV yang diperiksa oleh tim penyidik, diketahui kekasih dari Tamara berada di lokasi kejadian. Dia menemani korban Dante saat latihan berenang di kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Hanya saja, saat ditanya awak media dari awal, Tamara sendiri tidak berterus terang jika seseorang yang ada di kolam renang bersama anaknya adalah kekasihnya.

Tamara Tyasmara

Pacar Tamara Tyasmara ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Dante (Foto: Instagram/tamaratyasmara)


“Selanjutnya tersangka dibawa ke Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, utk dilakukan pemeriksaan,” terang Ade Ary.

Sebelumnya, Penyidik Polda Metro Jaya telah menaikkan status kasus kematian bocah berusia 6 tahun itu ke tahap penyidikan. Naiknya status tersebut dilakukan setelah pihak penyidik melakukan gelar perkara dan menemukan unsur pidana pada kasus kematian Dante.

Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra.

“Hasil gelar perkara yang kita laksanakan, kita simpulkan bahwa telah ditemukan dugaan peristiwa pidana. Sehingga tim penyidik sepakat untuk menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan,” jelas Wira.

