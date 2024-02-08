Persaingan Babak 7 Besar Panggung Sawer Primadona Pantura 2024 Semakin Sengit

JAKARTA - Persaingan 7 kontestan semakin memanas dan beradu untuk menjadi yang terbaik di Panggung Sawer Kontes Primadona Pantura 2024. Mereka adalah mereka adalah Adel (Bondowoso), Alesha (Jakarta), Lova (Sidoarjo), Via (Purworejo), Fazria (Sidoarjo), Nadiva (Jember), dan Silvi (Pasuruan).

Sebanyak emapy kontestan akan tampil di Panggung Sawer Kontes Primadona Pantura 2024, Adel (Bondowoso), Alesha (Jakarta), Nadiva (Jember), dan Silvi (Pasuruan) bersaing untuk mencuri para perhatian juri dan pemirsa. Di penghujung acara, nanti ada 1 kontestan yang mendapatkan vote terendah akan tereliminasi.

