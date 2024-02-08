Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Persaingan Babak 7 Besar Panggung Sawer Primadona Pantura 2024 Semakin Sengit

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |18:30 WIB
Persaingan Babak 7 Besar Panggung Sawer Primadona Pantura 2024 Semakin Sengit
Primadona Pantura 2024 (Foto: MNCTV)
A
A
A

JAKARTA - Persaingan 7 kontestan semakin memanas dan beradu untuk menjadi yang terbaik di Panggung Sawer Kontes Primadona Pantura 2024. Mereka adalah mereka adalah Adel (Bondowoso), Alesha (Jakarta), Lova (Sidoarjo), Via (Purworejo), Fazria (Sidoarjo), Nadiva (Jember), dan Silvi (Pasuruan).

Sebanyak emapy kontestan akan tampil di Panggung Sawer Kontes Primadona Pantura 2024, Adel (Bondowoso), Alesha (Jakarta), Nadiva (Jember), dan Silvi (Pasuruan) bersaing untuk mencuri para perhatian juri dan pemirsa. Di penghujung acara, nanti ada 1 kontestan yang mendapatkan vote terendah akan tereliminasi.

 BACA JUGA:

 Persaingan Babak 7 Besar Panggung Sawer Primadona Pantura 2024 Semakin Sengit

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/598/2980101/3-finalis-siap-bersaing-di-grand-final-primadona-pantura-2024-TpFZ7D6rAI.jpg
3 Finalis Siap Bersaing di Grand Final Primadona Pantura 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/598/2973901/malam-ini-5-kontestan-bakal-goyang-panggung-primadona-pantura-2024-OSpQNGM2Jn.jpg
Malam Ini, 5 Kontestan Bakal Goyang Panggung Primadona Pantura 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/15/598/2970854/malam-ini-6-kontestan-siap-goyang-panggung-sawer-primadona-pantura-2024-VvLm4qp4sL.jpg
Malam Ini, 6 Kontestan Siap Goyang Panggung Sawer Primadona Pantura 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/15/598/2781634/malam-ini-3-finalis-berebut-gelar-juara-di-grand-final-primadona-pantura-mnctv-wAyHe0fr1h.jpg
Malam Ini! 3 Finalis Berebut Gelar Juara di Grand Final Primadona Pantura MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/07/598/2777079/4-peserta-primadona-pantura-siap-tampil-maksimal-saksikan-besok-malam-di-mnctv-jcn42KGyNG.jpg
4 Peserta Primadona Pantura Siap Tampil Maksimal, Saksikan Besok Malam di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/07/10/205/1435019/juara-primadona-ini-siap-rilis-single-bUw89P1UtX.jpg
Juara Primadona Ini Siap Rilis Single
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement