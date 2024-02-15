Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Malam Ini, 6 Kontestan Siap Goyang Panggung Sawer Primadona Pantura 2024

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |18:54 WIB
Malam Ini, 6 Kontestan Siap Goyang Panggung Sawer Primadona Pantura 2024
Primadona Pantura 2024. (Foto: MNCTV)
A
A
A

JAKARTA - Kontes Primadona Pantura 2024 berlangsung semakin seru. Kini hanya tersisa enam kontestan yang terdiri dari Alesha (Jakarta), Adel (Bondowoso), Via (Purworejo), Lova (Sidoarjo), Silvi (Pasuruan), dan Fazria (Sidoarjo). 

Malam ini, penampilan keenam kontestan tersebut akan dinilai oleh para juri yang diisi oleh Iis Dahlia, Inul Daratista, Uut Permatasari, dan aktor Ge Pamungkas. Sementara Fitri Carlina, Limbad, dan Mawar Metal akan tampil memeriahkan Primadona Pantura 2024.

Penasaran siapa yang akan tersisih malam ini setelah Nadiva asal Jember tersingkir dari kompetisi minggu lalu? Karena itu, jangan lewatkan Primadona Pantura 2024 yang akan tayang Live di MNCTV, pada Kamis (15/2/2024), pukul 21.00 WIB. 

Primadona Pantura 2024. (Foto: MNC Media)

Ikuti akun TikTok dan Instagram @officialmnctv untuk mendapatkan informasi dan konten terkini Primadona Pantura 2024 dan program menarik MNCTV lainnya. Seluruh program MNCTV juga bisa Anda tonton melalui aplikasi RCTI+ dan www.rctiplus.com.

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/598/2980101/3-finalis-siap-bersaing-di-grand-final-primadona-pantura-2024-TpFZ7D6rAI.jpg
3 Finalis Siap Bersaing di Grand Final Primadona Pantura 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/598/2973901/malam-ini-5-kontestan-bakal-goyang-panggung-primadona-pantura-2024-OSpQNGM2Jn.jpg
Malam Ini, 5 Kontestan Bakal Goyang Panggung Primadona Pantura 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/598/2967530/persaingan-babak-7-besar-panggung-sawer-primadona-pantura-2024-semakin-sengit-xEYOOOqw7K.jpg
Persaingan Babak 7 Besar Panggung Sawer Primadona Pantura 2024 Semakin Sengit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/15/598/2781634/malam-ini-3-finalis-berebut-gelar-juara-di-grand-final-primadona-pantura-mnctv-wAyHe0fr1h.jpg
Malam Ini! 3 Finalis Berebut Gelar Juara di Grand Final Primadona Pantura MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/07/598/2777079/4-peserta-primadona-pantura-siap-tampil-maksimal-saksikan-besok-malam-di-mnctv-jcn42KGyNG.jpg
4 Peserta Primadona Pantura Siap Tampil Maksimal, Saksikan Besok Malam di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/07/10/205/1435019/juara-primadona-ini-siap-rilis-single-bUw89P1UtX.jpg
Juara Primadona Ini Siap Rilis Single
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement