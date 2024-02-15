Malam Ini, 6 Kontestan Siap Goyang Panggung Sawer Primadona Pantura 2024

JAKARTA - Kontes Primadona Pantura 2024 berlangsung semakin seru. Kini hanya tersisa enam kontestan yang terdiri dari Alesha (Jakarta), Adel (Bondowoso), Via (Purworejo), Lova (Sidoarjo), Silvi (Pasuruan), dan Fazria (Sidoarjo).

Malam ini, penampilan keenam kontestan tersebut akan dinilai oleh para juri yang diisi oleh Iis Dahlia, Inul Daratista, Uut Permatasari, dan aktor Ge Pamungkas. Sementara Fitri Carlina, Limbad, dan Mawar Metal akan tampil memeriahkan Primadona Pantura 2024.

Penasaran siapa yang akan tersisih malam ini setelah Nadiva asal Jember tersingkir dari kompetisi minggu lalu? Karena itu, jangan lewatkan Primadona Pantura 2024 yang akan tayang Live di MNCTV, pada Kamis (15/2/2024), pukul 21.00 WIB.

(SIS)