Bantu Ammar Zoni, Aditya Zoni Rela Nafkahi Anak Irish Bella Rp10 Juta Per Bulan

JAKARTA - Aditya Zoni tak keberatan membantu sementara waktu biaya nafkah anak Ammar Zoni Rp10 per bulan terhadap Irish Bella.

Keputusan ini ditempuh karena Ammar Zoni sendiri tengah mendekam dibalik jeruji besi karena terseret kasus penyalahgunaan narkoba akhir tahun 2023 lalu.

"Insya Allah Kak Ibel orangnya sangat fleksibel, sangat baik hati kalau untuk saya masalah uang nggak masalah bagi saya cuma sebagai laki-laki tanggung jawabnya kepada anak-anaknya," ujar Aditya Zoni dalam Kanal YouTube Intens Investigasi dikutip pada Kamis (8/2/2024).

"Misalkan Bang Ammar nggak bisa, lagi nggak ada duit Rp.10 juta itu ke adiknya kalau saya nggak bisa diturunin ke Panji karena tiga-tiganya laki-laki semua," sambungnya.

Aditya memahami urusan biaya nafkah anak Rp10 juta per bulan merupakan tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya.

Aditya Zoni pun bersikeras untuk membantu sementara waktu, selama Ammar Zoni menjalani masa tahanan di rutan Polres Metro Jakarta Barat.

"Panji juga punya istri dan saya juga jadi saya paham betul saya paham betul bagaimana rasa tanggung jawab seorang ayah," beber Aditya.

Bahkan untuk menindaklanjuti bintang film Zerre: Pendekar Ufuk Timur ini berencana berbicara untuk kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias mengenai adanya rencana mengajukan banding keberatan Rp10 juta per bulan.

"Nanti saya ngobrol sama kuasa hukumnya karena Insya Allah kan ada adiknya, gini loh kita ini berbicara soal tanggungjawab angka Rp.10 juta terbilang murah seorang suami ke anak-anaknya," kata Aditya Zoni.