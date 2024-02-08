Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bantu Ammar Zoni, Aditya Zoni Rela Nafkahi Anak Irish Bella Rp10 Juta Per Bulan

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |12:08 WIB
Bantu Ammar Zoni, Aditya Zoni Rela Nafkahi Anak Irish Bella Rp10 Juta Per Bulan
Aditya Zoni siap nafkahi Irish Bella (Foto: IG Aditya Zoni)
A
A
A

JAKARTA - Aditya Zoni tak keberatan membantu sementara waktu biaya nafkah anak Ammar Zoni Rp10 per bulan terhadap Irish Bella.

Keputusan ini ditempuh karena Ammar Zoni sendiri tengah mendekam dibalik jeruji besi karena terseret kasus penyalahgunaan narkoba akhir tahun 2023 lalu.

"Insya Allah Kak Ibel orangnya sangat fleksibel, sangat baik hati kalau untuk saya masalah uang nggak masalah bagi saya cuma sebagai laki-laki tanggung jawabnya kepada anak-anaknya," ujar Aditya Zoni dalam Kanal YouTube Intens Investigasi dikutip pada Kamis (8/2/2024).

Bantu Ammar Zoni, Aditya Zoni Rela Nafkahi Anak Irish Bella Rp10 Juta Per Bulan

"Misalkan Bang Ammar nggak bisa, lagi nggak ada duit Rp.10 juta itu ke adiknya kalau saya nggak bisa diturunin ke Panji karena tiga-tiganya laki-laki semua," sambungnya.

Aditya memahami urusan biaya nafkah anak Rp10 juta per bulan merupakan tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya.

Aditya Zoni pun bersikeras untuk membantu sementara waktu, selama Ammar Zoni menjalani masa tahanan di rutan Polres Metro Jakarta Barat.

"Panji juga punya istri dan saya juga jadi saya paham betul saya paham betul bagaimana rasa tanggung jawab seorang ayah," beber Aditya.

Bahkan untuk menindaklanjuti bintang film Zerre: Pendekar Ufuk Timur ini berencana berbicara untuk kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias mengenai adanya rencana mengajukan banding keberatan Rp10 juta per bulan.

 BACA JUGA:

"Nanti saya ngobrol sama kuasa hukumnya karena Insya Allah kan ada adiknya, gini loh kita ini berbicara soal tanggungjawab angka Rp.10 juta terbilang murah seorang suami ke anak-anaknya," kata Aditya Zoni.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183481/ammar_zoni-cuo9_large.jpg
Tiba-Tiba, Ammar Zoni Bahas soal Pernikahan di Sidang Eksepsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183319/ammar_zoni-Jael_large.jpg
Ammar Zoni Ajukan 7 Poin dalam Eksepsi, Tolak Dakwaan dan Minta Dibebaskan dari Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/33/3179207/ammar_zoni-SBwp_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Dijebak dalam Kasus Peredaran Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178740/ammar_zoni-h7m0_large.jpg
Ammar Zoni Hadir dalam Sidang Peredaran Narkotika Lewat Zoom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178467/ammar_zoni-AvBU_large.jpg
Besok, Ammar Zoni akan Jalani Sidang Perdana Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177611/ammar_zoni-sADy_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Tak Mengenal 5 Tersangka Kasus Narkoba Lainnya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement