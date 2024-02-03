Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Doa Yasmine Ow untuk Aditya Zoni yang Berulang Tahun Ke-24

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |13:05 WIB
Doa Yasmine Ow untuk Aditya Zoni yang Berulang Tahun Ke-24
Doa Yasmine Ow untuk Aditya Zoni di ultah ke-24 (Foto: Instagram/real_aditya1)
JAKARTA - Aditya Zoni baru saja berulang tahun yang ke-24. Tepatnya pada Jumat, 2 Februari 2024 kemarin.

Di hari bahagianya tersebut, adik kandung Ammar Zoni ini mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari sang istri, Yasmine Ow. Ucapan ulang tahun romantis itu bahkan dibagikan oleh selebgram asal Malaysia itu di akun Instagram Storynya.

Melalui unggahan Instastorynya, Yasmine tampak membagikan foto saat suaminya menggendong putra mereka Zayn. Tak lupa, ia juga menuliskan doa dan harapannya sebagai istri untuk sang suami.

"Happy 24th birthday daddy Zayn. Semoga murah rezeki dan bahagia selalu," tulis Yasmine di Instagramnya.

Aditya Zoni

Doa Yasmine Ow untuk Aditya Zoni di ultah ke-24 (Foto: Instagram/real_aditya1)


Tidak hanya berdoa terkait rezeki dan kebahagiaan, Yasmine juga berharap agar suaminya kelak bisa menjadi pemimpin yang amanah, apabila terpilih sebagai Calon Legislatif dalam Pemilu 2024.

