Teror Mematikan Sang Lampir Siap Menghantui Bioskop 14 Februari 2024

Teror sang Lampir siap menghantui bioskop pada 14 Februari mendatang. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Vision+ Originals menggelar menggelar gala premier film Lampir di CGV, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, pada 6 Februari 2024. Film tersebut akan mulai tayang serentak di bioskop pada 14 Februari mendatang.

Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+ mengatakan, film itu merupakan proyek kolaborasi bersama dua rumah produksi, Sinergi Picture dan Creator Picture. Cerita Lampir merupakan modifikasi dari legenda lawas Mak Lampir yang populer di masyarakat.

BACA JUGA: Alasan Ardina Rasti Pilih Film Lampir sebagai Proyek Comeback setelah Vakum 6 Tahun

“Harapannya, semoga film ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Karena film ini menawarkan pengalaman tak terlupakan bagi setiap penonton," kata Clarissa.

Gala premier film Lampir juga dihadiri sutradara Kenny Gulardi dan produser Gandhi Fernando. Para cast yang tampil pada malam itu adalah Ardina Rasti, Ge Pamungkas, Jolene Maire, Rory Asyari, Gandhi Fernando, Hana Saraswati.