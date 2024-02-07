Sederet Program Seru GTV di Fabulous Februari

JAKARTA - GTV menghadirkan sederet program terbaik dan seru di Fabruari: Fabulous Februari. Anda bisa menikmati comedy show terbaru, serial laga, hingga animasi favorit keluarga di bulan penuh kasih.

Program comedy show AKHIRNYA DATANG JUGA akan memulai debutnya di GTV, pada 19 Februari 2024, pukul 20.00 WIB. Program yang menjadi proyek comeback Winky Wiryawan di layar kaca ini akan tayang setiap hari Senin-Rabu.

Kemudian ada pula serial laga kolosal Asia EVER NIGHT yang dibintangi Chen Feiyu dan Song Yiren. Serial ini menawarkan jalan cerita epik penuh adegan pertaruan ciamik yang sayang untuk dilewatkan.

Bagi Anda penggemar animasi, GTV akan menayangkan BORUTO: NARUTO THE MOVIE yang mulai tayang, pada 5 Februari 2024. Sementara series NARUTO akan kembali hadir di GTV setiap hari, mulai 6 Februari 2024, pukul 16.30 WIB.