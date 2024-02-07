Teuku Ryan Bantah Tudingan Orang Tua Terlalu Ikut Campur dalam Rumah Tangga

JAKARTA - Teuku Ryan buka suara terkait proses perceraian bersama Ria Ricis. Melalui kuasa hukumnya, Dedi Rizal, pihaknya membantah sejumlah rumor yang beredar terkait rumah tangga Ryan dan Ricis hingga menghebohkan jagat dunia maya.

Salah satunya mengenai rumor yang menyebut bahwa orangtua Ryan terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga anak dan menantunya. Dedi dengan tegas membantah rumor itu dan menyebut bahwa orangtua justru membantu agar Ryan dan Ricis berdamai.

“Enggak, saya pastikan tidak. Kalau ada pemberitaan terlalu campur tangan urusan ini saya sampaikan ini tidak benar. Karena didamaikan, malah mendamaikan," kata Dedi Rizal di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).

Dedi memastikan bahwa kedua orangtua Ryan hanya berusaha menjadi sosok yang perhatian kepada anak dan menantunya, sama sekali tak bermaksud untuk ikut campur. Dia berharap sikap perhatian ini ditanggapi dengan bijaksana.

"Kalaupun banyak berita di luar sana 'begini ibunya begini bapaknya' selayaknya orang tua lah ini mungkin perhatian kepada menantu. Jadi disikapi dengan bijaksana," sambungnya.

