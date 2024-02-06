Alasan Ria Ricis saat Pertama Kali Kepincut dengan Teuku Ryan

JAKARTA - Rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan tengah berada di ujung tanduk. Diketahui, Ria Ricis mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Rumah tangga Ricis dan Ryan sejak awal kerap mendapatkan perhatian netizen. Sebagai youtuber, kehidupan mereka menjadi perbincangan publik.

Di tengah ramainya perbincangan tersebut, alasan Ria Ricis kepincut Teuku Ryan turut menjadi perbincangan.

Baru berkomunikasi intens sejak Juli 2021, ternyata ada alasan tersendiri mengapa keluarga Ria Ricis menerima pinangan Teuku Ryan.Menurut Ricis, Teuku Ryan memiliki akhlak yang baik.

"Yang pertama akhlaknya. Kita pertama kali ketemu kan di Aceh, waktu aku healing setelah papa meninggal, sekalian baksos, ketemu dia,” ujar Ria Ricis kepada Natasha Wilona pada 2021 lalu.

Ria Ricis juga mempertimbangkan pergaulan serta lingkungan Ryan. Menurutnya, Ryan berasal dari pergaulan dan lingkungan keluarga yang baik.

"Terus aku lihat akhlaknya baik, sopan, baik agamanya, baik pergaulannya, lingkungannya, baik di keluarganya," jelasnya.

Seperti diketahui, Ria Ricis resmi menggugat cerai suaminya, Teuku Ryan, ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan sejak 30 Januari 2024. Gugatan tersebut bahkan telah terdaftar di Kepaniteraan PA Jaksel dengan nomor perkara 547.Pdt.G. 2024 PA.Jakarta Selatan.

