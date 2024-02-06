Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Ria Ricis saat Pertama Kali Kepincut dengan Teuku Ryan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |19:21 WIB
Alasan Ria Ricis saat Pertama Kali Kepincut dengan Teuku Ryan
Alasan Ria Ricis kepincut pertama kali dengan Teuku Ryan (Foto: IG Ria Ricis)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan tengah berada di ujung tanduk. Diketahui, Ria Ricis mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Rumah tangga Ricis dan Ryan sejak awal kerap mendapatkan perhatian netizen. Sebagai youtuber, kehidupan mereka menjadi perbincangan publik.

Di tengah ramainya perbincangan tersebut, alasan Ria Ricis kepincut Teuku Ryan turut menjadi perbincangan.

Alasan Ria Ricis saat Pertama Kali Kepincut dengan Teuku Ryan

Baru berkomunikasi intens sejak Juli 2021, ternyata ada alasan tersendiri mengapa keluarga Ria Ricis menerima pinangan Teuku Ryan.Menurut Ricis, Teuku Ryan memiliki akhlak yang baik.

"Yang pertama akhlaknya. Kita pertama kali ketemu kan di Aceh, waktu aku healing setelah papa meninggal, sekalian baksos, ketemu dia,” ujar Ria Ricis kepada Natasha Wilona pada 2021 lalu.

Ria Ricis juga mempertimbangkan pergaulan serta lingkungan Ryan. Menurutnya, Ryan berasal dari pergaulan dan lingkungan keluarga yang baik.

"Terus aku lihat akhlaknya baik, sopan, baik agamanya, baik pergaulannya, lingkungannya, baik di keluarganya," jelasnya.

Seperti diketahui, Ria Ricis resmi menggugat cerai suaminya, Teuku Ryan, ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan sejak 30 Januari 2024. Gugatan tersebut bahkan telah terdaftar di Kepaniteraan PA Jaksel dengan nomor perkara 547.Pdt.G. 2024 PA.Jakarta Selatan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164967/ria_ricis_dan_moana-daS5_large.jpg
Baru Umur 3 Tahun, Putri Ria Ricis sudah Jadi Ibu Kos 8 Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158541/ria_ricis-MCka_large.jpg
Ria Ricis Habiskan Dana Rp1 Miliar demi Wujudkan Pesta Ulang Tahun Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147633/ria_ricis-c1oa_large.JPG
Ria Ricis Ingin Kuliah S2, tapi Lewat Jalur Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146912/ria_ricis-AzSL_large.jpg
Bukan Menikah, Ria Ricis Ungkap Rencana Masa Depan usai Dipacari Evan DC Music
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145818/oki_setiana_dewi-gmvN_large.jpg
Soal Kedekatan Ria Ricis dan Evan DC Music, Oki Setiana Dewi: Dia Tidak Cerita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145707/ria_ricis-miwY_large.jpg
Punya Pacar Baru, Ria Ricis Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement