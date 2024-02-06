Ria Ricis Ngegas Diminta Bikin Konten Perceraian oleh Netizen

JAKARTA - Ria Ricis tengah menghadapi permasalahan rumah tangga dengan Teuku Ryan. Adik Oki Setiana Dewi itu telah mengajukan gugatan cerai kepada Teuku Ryan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Di tengah suasana duka tersebut, Ria Ricis tak henti-hentinya mendapatkan cibiran dari netizen. Jika sebelumnya, ia diminta membuat konten perceraian oleh Kemal Palevi, kini netizen juga ikut-ikutan.

"Dari semua kehidupan Icis, cuma perceraiannya yang belum dikontenin. Coba deh jadiin konten, pasti trending topik, viral banget, semua deh," tulis komentar seorang netizen di unggah Ria Ricis.

Mendapatkan komentar tersebut, ibu dari Moana tersebut marah. Ia tak terima dengan komentar jahat netizen.

"Collab sama kamu?" jawab Ria Ricis.

