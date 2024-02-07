Polisi Pastikan Siskaeee Tak Alami Gangguan Kejiwaan

JAKARTA - Fransiska Chandra Novitasari alias Siskaeee dipastikan tak mengalami gangguan kejiwaan. Siskaeee diketahui telah menjalani pemeriksaan kejiwaan di Biddokkes Polda Metro Jaya.

Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu (7/2/2024). Setelah pihak penyidik merampungkan tes kejiwaan sebanyak tiga kali.

"Hasilnya adalah secara garis besar tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan," terang Ade Ary Syam Indradi.

Ia menerangkan pemeriksaan kejiwaan Siskaeee melewati beberapa prosedur seperti psikologi dan psikiatri. Hasilnya, Siskaeee tak ditemukan tanda-tanda adanya gangguan kejiwaan.

"Bersangkutan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi pemeriksaan kejiwaan terhadap saudari FCN sudah selesai, hasilnya seperti itu," jelas Ade.

Lebih lanjut, ia mengatakan setelah hasil tes kejiwaan Siskaeee keluar, pihaknya segera melengkapi berkas perkara kasus tersebut. Sebelum nantinya penyidik menentukan langkah selanjutnya, terkait perkara produksi film porno menyeret sejumlah selebgram dan belasan pemeran lainnya.

"Selanjutnya penyidik subdit siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melanjutkan kembali proses penyidikan guna melengkapi berkas perkaranya," tutur Ade.

