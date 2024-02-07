Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Pastikan Siskaeee Tak Alami Gangguan Kejiwaan

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |19:18 WIB
Polisi Pastikan Siskaeee Tak Alami Gangguan Kejiwaan
Siskaeee tak alami gangguan kejiwaan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Fransiska Chandra Novitasari alias Siskaeee dipastikan tak mengalami gangguan kejiwaan. Siskaeee diketahui telah menjalani pemeriksaan kejiwaan di Biddokkes Polda Metro Jaya.

Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu (7/2/2024). Setelah pihak penyidik merampungkan tes kejiwaan sebanyak tiga kali.

Polisi Pastikan Siskaeee Tak Alami Gangguan Kejiwaan

"Hasilnya adalah secara garis besar tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan," terang Ade Ary Syam Indradi.

Ia menerangkan pemeriksaan kejiwaan Siskaeee melewati beberapa prosedur seperti psikologi dan psikiatri. Hasilnya, Siskaeee tak ditemukan tanda-tanda adanya gangguan kejiwaan.

"Bersangkutan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi pemeriksaan kejiwaan terhadap saudari FCN sudah selesai, hasilnya seperti itu," jelas Ade.

Lebih lanjut, ia mengatakan setelah hasil tes kejiwaan Siskaeee keluar, pihaknya segera melengkapi berkas perkara kasus tersebut. Sebelum nantinya penyidik menentukan langkah selanjutnya, terkait perkara produksi film porno menyeret sejumlah selebgram dan belasan pemeran lainnya.

"Selanjutnya penyidik subdit siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melanjutkan kembali proses penyidikan guna melengkapi berkas perkaranya," tutur Ade.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077360/siskaeee-kpRo_large.jpg
Siskaeee Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Film Porno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/33/2976238/ngaku-stres-siskaeee-ingin-tes-kejiwaan-ulang-di-luar-polda-metro-jaya-Ifv1p4eTEF.jpg
Ngaku Stres, Siskaeee Ingin Tes Kejiwaan Ulang di Luar Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/33/2976148/siskaeee-desak-polisi-penjarakan-tersangka-lain-kasus-film-porno-kramat-tunggak-zB3sJqsGaM.jpg
Siskaeee Desak Polisi Penjarakan Tersangka Lain Kasus Film Porno Kramat Tunggak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/33/2976142/gugatan-praperadilan-siskaeee-ditolak-hakim-pn-jaksel-hzXLZDhekA.jpg
Gugatan Praperadilan Siskaeee Ditolak Hakim PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/33/2975967/siskaeee-makin-kurus-jelang-sidang-putusan-praperadilan-kuasa-hukum-dia-mengalami-tekanan-BGnXsxZFAL.jpg
Siskaeee Makin Kurus Jelang Sidang Putusan Praperadilan, Kuasa Hukum: Dia Mengalami Tekanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/33/2975960/siskaeee-berharap-putusan-sidang-praperadilan-hari-ini-mencerminkan-rasa-keadilan-MhcW8DbuR7.jpg
Siskaeee Berharap Putusan Sidang Praperadilan Hari Ini Mencerminkan Rasa Keadilan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement