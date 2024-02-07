Jessica Iskandar Merasa Bangga Pernah Ketipu Hampir Rp10 Miliar

JAKARTA - Jessica Iskandar baru-baru ini mengaku merasa bangga pernah menjadi korban penipuan hingga mencapai Rp10 miliar.

Pasalnya, ia mengaku jadi bersyukur pernah memiliki uang sebanyak itu. Hanya saja, artis yang akrab dipanggil Jedar ini telah ikhlas dan menganggapnya sebagai bentuk sedekah.

Hal itu ia ungkapkan baru-baru ini dalam sebuah keterangan di salah satu postingan akun Instagramnya.

“Kadang merasa bangga pernah ketipu 10 miliar. At least aku uda pernah punya uang sebanyak itu. Anggap aja sedekah,” ujar Jedar, dalam keterangan unggahan di akun Instagram, @inijedar, Rabu, (7/2/2023).

Jedar mengungkapkan keikhlasannya pasca tertipu 10 miliar. Ia menuturkan, permasalahan tersebut kini sudah ia serahkan sepenuhnya ke pihak yang berwenang.

“Terus move on. Kerja lagi. Simpel. Masalah penipunya serahin aja sama yang berwenang. Tuhan,” lanjutnya.

Sebagai informasi, Jedar kini bisa bernapas lega. Penantiannya selama 1,5 tahun untuk bisa mendapatkan keadilan usai ditipu habis-habisan oleh Christopher Steffanus Budianto akhirnya terwujud.

Steven sebelumnya telah ditangkap interpol di Thailand. Ia bahkan sempat ditahan otoritas Bangkok selama 23 hari, sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia.

