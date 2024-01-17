Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag akan Dilaporkan ke Polisi Usai Teriaki Pelaku Penipuan di Bandara

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |14:02 WIB
Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag akan Dilaporkan ke Polisi Usai Teriaki Pelaku Penipuan di Bandara
Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag akan dilaporkan imbas teriaki pelaku penipuan di bandara (Foto: Instagram @inijedar)
JAKARTA - Jessica Iskandar dan sang suami, Vincent Verhaag akan dilaporkan oleh pengacara Christopher Steffanus Budianto (CSB), Togar Situmorang ke pihak berwajib. Hal tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik saat kliennya tiba di Bandara Soekarno-Hatta usai ditangkap di Thailand beberapa waktu lalu.

Atas rencana tersebut, Togar pun menyambangi SPKT Polda Metro Jaya guna menanyakan soal permintaan untuk membuat laporan terkait masalah itu.

"Kami datang kooperatif sekaligus minta kepastian soal surat resmi kami yang belum dapat jawabannya," kata Togar Situmorang saat ditemui di Polda Metro Jaya baru-baru ini

Togar sendiri mengatakan bahwa kala itu kliennya diteriaki oleh Vincent Verhaag dan Jessica Iskandar di bandara. Hal itu membuatnya menilai jika pasangan suami istri itu melakukan kekerasan verbal pada kliennya.

Jessica Iskandar (Ayu/MPI)

Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag akan dilaporkan imbas teriaki pelaku penipuan di bandara (Foto: MPI)

"Suratnya terkait klien kami CSB soal membuat laporan pencemaran nama baik di bandara, khususnya terhadap Vincent dan juga Jessica Iskandar," jelasnya.

"Ada tekanan verbal dan ada pembiaran dari Polda Metro Jaya dan pihak bandara, kalau ada yang tidak-tidak, kami prihatin," lanjutnya.

