El Rumi Gercep Minta Jessica Iskandar Membantunya Cari Jodoh

JAKARTA - El Rumi meminta dicarikan jodoh oleh Jessica Iskandar. Momen El minta dicarikan kekasih tersebut bahkan muncul di akun TikTok milik istri vincent Verhaag tersebut.

"Soal status kamu, sekarang kan masih jomblo nih, udah ada calon belum?" tanya Jedar.

"Belum, cariin dong! Siapa tahu ada," jawab El bersemangat.

Mendengar permintaan El, Jedar pun langsung menanyakan soal kriteria perempuan yang bisa menarik perhatiannya. Menariknya, El tampak menyebut berulang kali jika ia suka dengan perempuan yang lucu.

"Kriterianya apa ya? Mungkin lucu kali, beretika, pokoknya yang bisa ngelucu," bebernya.

El Rumi gercep minta Jessica Iskandar membantunya cari jodoh (Foto: Instagram/elelrumi)