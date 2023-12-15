Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

El Rumi Gercep Minta Jessica Iskandar Membantunya Cari Jodoh

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |02:30 WIB
El Rumi Gercep Minta Jessica Iskandar Membantunya Cari Jodoh
El Rumi gercep minta Jessica Iskandar membantunya cari jodoh (Foto: Instagram/elelrumi)
A
A
A

JAKARTA - El Rumi meminta dicarikan jodoh oleh Jessica Iskandar. Momen El minta dicarikan kekasih tersebut bahkan muncul di akun TikTok milik istri vincent Verhaag tersebut.

"Soal status kamu, sekarang kan masih jomblo nih, udah ada calon belum?" tanya Jedar.

"Belum, cariin dong! Siapa tahu ada," jawab El bersemangat.

Mendengar permintaan El, Jedar pun langsung menanyakan soal kriteria perempuan yang bisa menarik perhatiannya. Menariknya, El tampak menyebut berulang kali jika ia suka dengan perempuan yang lucu.

"Kriterianya apa ya? Mungkin lucu kali, beretika, pokoknya yang bisa ngelucu," bebernya.

El Rumi

El Rumi gercep minta Jessica Iskandar membantunya cari jodoh (Foto: Instagram/elelrumi)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/33/3191006/el_rumi_dan_syifa_hadju-jRsv_large.jpg
Ahmad Dhani Sebut El Rumi dan Syifa Hadju Menikah Pertengahan Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175531/cincin_lamaran_syifa_hadju-aMCN_large.jpg
Ternyata, Ada Peran Irwan Mussry di Balik Cincin Lamaran El Rumi untuk Syifa Hadju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174965/el_rumi_dan_syifa_hadju-Eom3_large.jpg
El Rumi Lamar Syifa Hadju di Swiss, Deswita Maharani: Impian Semua Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174714/el_rumi_dan_syifa_hadju-zdqC_large.jpg
El Rumi Lamar Syifa Hadju, Thariq Halilintar: Happy Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/33/3174390/el_rumi-UpYH_large.jpg
El Rumi Pamer Foto Pakai Baju Adat Jawa, Rumor Pernikahan Mencuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161767/el_rumi-Wiax_large.jpg
Kemenangan 38 Detik El Rumi Atas Jefri Nichol di Ring Superstar Knockout
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement