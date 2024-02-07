Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bella Shofie Ungkap Obrolan Terakhir dengan Ibunya Sebelum Meninggal

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |13:14 WIB
Bella Shofie Ungkap Obrolan Terakhir dengan Ibunya Sebelum Meninggal
Bella Shofie ungkap obrolan terakhir ibunda sebelum meninggal dunia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bella Shofie mengungkap obrolan terakhir dengan almarhumah ibunya, Agustini, sebelum meninggal dunia pada Sabtu 3 Februari 2024.

Bella mengatakan jika obrolan itu berlangsung tepat 3 jam sebelum sang bunda menghembuskan napas terakhirnya.

Bella yang kala itu berada di Ambon, Maluku, menelpon Agustini dan berbincang seperti biasanya.

Bella Shofie Ungkap Obrolan Terakhir dengan Ibunya Sebelum Meninggal

"3 jam sebelum meninggal ngobrol. Terakhir komunikasi ngomongin biasa aja, 'Ma maaf ya belum ada sinyal. Mama bilang 'Hati hati nak'," kata Bella Shofie saat ditemui di TPU Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Kepergian sang ibunda diakui Bella pun meninggalkan duka mendalam. Sebelumnya, dia juga mengaku sempat merasakan gelagat aneh dari sang ibu.

"Nggak ada pertanda apa-apa cuma memang pas aku mau berangkat saya pamit ke mama saya, terus mama bilang, memang saya mau pindahan rumah dan barang-barang di rumah lama itu saya nggak ada yang bawa nggak tau dijual apa kasih orang. Tempat tidur saya banyak, mama minta kasur yang di bawah punya anak saya buat dia," jelasnya.

"Terus saya nggak tau kalau itu isyarat dari dia, padahal kalau dipikir kenapa nggak minta kasur yang besar kenapa minta kasur yang dibawah, saya langsung mikir memang dari awal sudah tau ada isyarat itu mau pergi," sambungnya.

