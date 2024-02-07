Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ibunda Meninggal Dunia, Bella Shofie Belum Kuat Sendirian

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |14:37 WIB
JAKARTA - Bella Shofie mengaku masih syok setelah menerima kabar meninggalnya sang bunda, Agustini, pada 3 Februari 2024 lalu.

Bella yang baru tiba di Jakarta, langsung ziarah ke makam ibunya di TPU Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Selasa 6 Februari 2024.

Tangis istri Daniel Rigan itu pecah melihat makam Agustini. Dia juga sangat terpukul lantaran tak sempat melihat wajah sang bunda untuk yang terakhir kali usai menetap di pedalaman Ambon, Maluku.

Ibunda Meninggal Dunia, Bella Shofie Belum Kuat Sendirian

"3 jam sebelum meninggal ngobrol. Terakhir komunikasi ngomongin biasa aja, 'Ma maaf ya belum ada sinyal. Mama bilang 'Hati hati nak'," kata Bella Shofie saat ditemui baru-baru ini.

Bella pun mengaku sangat syok dengan kepergian sang bunda yang begitu mendadak. Sebab, Agustini diketahui tak memiliki riwayat penyakit apapun.

Wanita 32 tahun itu juga mengaku belum sanggup dalam kondisi sendirian. Dia kerap terbayang kenangan manis bersama ibunya ketika tak memiliki teman bicara.

"Otak kita jalan terus, memori itu terulang lagi apa aja. Jadi kalau sendirian saya suruh suami buat cepat pulang," ungkapnya.

