Bella Shofie Ungkap Firasat Sebelum Ibunda Meninggal Dunia

JAKARTA - Bella Shofie masih diselimuti duka mendalam setelah sang ibunda, Agustini meninggal dunia pada Sabtu (3/2/2024). Kabar tersebut diungkap Bella di akun Instagram pribadinya.

Terbaru, wanita 31 tahun ini mengungkap dirinya sempat mendapat firasat sebelum sang ibunda berpulang ke pangkuan ilahi. Bella menuliskan perasaan tersebut begitu campur aduk dan sulit dirasakan olehnya.

“3 FEBRUARI seperti ada firasat pagi rasanya ketika melihat permata kubah masjid naik dan ditancapkan (setelah 6 tahun masjid desa Ilath ini tidak memiliki kubah). Rasanya hati campur aduk sedih bahagia luka gak bisa diungkapkan dengan kata-kata,” tulis Bella di Instagram-nya, @bellashofie_rigan, Minggu (4/2/2024).

Setelah merasakan firasat itu, Bella mengatakan terus menangis dan merasakan perasaan yang tak karuan. Di malam harinya, Bella mendapat kabar sang ibunda telah tiada.

“Mata ini terus ngeluarin air mata, dan malamnya dapat kabar mama meninggal dunia,” ungkap Bella.

Bella pun semakin tak kuasa menahan rasa sedihnya, terlebih saat dirinya tak bisa menghadiri pemakaman sang ibunda karena berada di pedalaman Maluku.

Dalam unggahan ini, nampak Bella tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan sang ibunda dimakamkan.

“Sedih gak bisa liat mama disaat menghembuskan nafas terakhir. Tapi sebenarnya diri ini lagi diuji, bisa ikhlas gak,” paparnya.

