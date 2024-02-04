Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bella Shofie Ungkap Firasat Sebelum Ibunda Meninggal Dunia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |00:01 WIB
Bella Shofie Ungkap Firasat Sebelum Ibunda Meninggal Dunia
Bella Shofie berduka, ibunda meninggal dunia (foto: IG Bella Shofie)
A
A
A

JAKARTA - Bella Shofie masih diselimuti duka mendalam setelah sang ibunda, Agustini meninggal dunia pada Sabtu (3/2/2024). Kabar tersebut diungkap Bella di akun Instagram pribadinya.

Terbaru, wanita 31 tahun ini mengungkap dirinya sempat mendapat firasat sebelum sang ibunda berpulang ke pangkuan ilahi. Bella menuliskan perasaan tersebut begitu campur aduk dan sulit dirasakan olehnya.

BACA JUGA:

Bella Shofie Ungkap Firasat Sebelum Ibunda Meninggal Dunia

“3 FEBRUARI seperti ada firasat pagi rasanya ketika melihat permata kubah masjid naik dan ditancapkan (setelah 6 tahun masjid desa Ilath ini tidak memiliki kubah). Rasanya hati campur aduk sedih bahagia luka gak bisa diungkapkan dengan kata-kata,” tulis Bella di Instagram-nya, @bellashofie_rigan, Minggu (4/2/2024).

Setelah merasakan firasat itu, Bella mengatakan terus menangis dan merasakan perasaan yang tak karuan. Di malam harinya, Bella mendapat kabar sang ibunda telah tiada.

“Mata ini terus ngeluarin air mata, dan malamnya dapat kabar mama meninggal dunia,” ungkap Bella.

Bella pun semakin tak kuasa menahan rasa sedihnya, terlebih saat dirinya tak bisa menghadiri pemakaman sang ibunda karena berada di pedalaman Maluku.

Dalam unggahan ini, nampak Bella tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan sang ibunda dimakamkan.

“Sedih gak bisa liat mama disaat menghembuskan nafas terakhir. Tapi sebenarnya diri ini lagi diuji, bisa ikhlas gak,” paparnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166731/bella_shofie-59cW_large.jpg
Demi Anak, Bella Shofie Pilih Mundur Jadi Anggota DPRD Kabupaten Buru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3125989/bella_shofie-ikWQ_large.jpg
Kronologi Perseteruan Bella Shofie dengan Shella Saukia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/33/2984951/jalani-momen-ramadan-pertama-tanpa-ibu-bella-shofie-masih-begitu-sangat-kehilangan-x8ev2OPMfO.jpg
Jalani Momen Ramadan Pertama Tanpa Ibu, Bella Shofie: Masih Begitu Sangat Kehilangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/33/2967063/bella-shofie-ungkap-gelagat-aneh-ibunya-sebelum-berpulang-ZetQANuS4j.jpg
Bella Shofie Ungkap Gelagat Aneh Ibunya Sebelum Berpulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/33/2966947/ibunda-meninggal-dunia-bella-shofie-belum-kuat-sendirian-NBIjBmU13E.jpg
Ibunda Meninggal Dunia, Bella Shofie Belum Kuat Sendirian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/33/2966893/bella-shofie-ungkap-obrolan-terakhir-dengan-ibunya-sebelum-meninggal-iYa8znUqAD.jpg
Bella Shofie Ungkap Obrolan Terakhir dengan Ibunya Sebelum Meninggal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement