HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Ting Ting Dirumorkan Tunangan dengan Anggota TNI, Ivan Gunawan: Selamat Ayy

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |07:27 WIB
Ayu Ting Ting Dirumorkan Tunangan dengan Anggota TNI, Ivan Gunawan: Selamat Ayy
Ivan Gunawan mengucapkan selamat atas pertunangan Ayu Ting Ting. (Foto: Instagram/@ivan_gunawan)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Ting Ting dikabarkan telah bertunangan dengan seorang anggota TNI yang diduga bernama Letkol Muhammad Fardhana, pada 4 Februari silam. Kabar itu bahkan sudah terdengar di telinga sang sahabat, Ivan Gunawan. 

Lewat unggahannya di Instagram, sang desainer secara khusus mengucapkan selamat kepada pelantun Geboy Mujair tersebut. "Selamat atas pertunangannya Ayy," tulis Ivan Gunawan seperti dikutip Okezone, pada Rabu (7/2/2024). 

Sayang, Ayu Ting Ting tak terlihat menanggapi komentar sahabatnya tersebut. Kabar pertunangan ibu satu anak itu pertama kali diunggah @familanti, salah satu akun fans sang pedangdut di platform TikTok. 

Dalam unggahan tersebut, akun itu membagikan beberapa foto. Salah satunya, foto undangan yang tertera nama 'Ayu Rosmalina', kedua orangtua sang pedangdut, serta sang tunangan yang ditutup emoji.

Ada juga potret Umi Kalsum dan Ayah Ojak, suasana di venue pertunangan, hingga momen kebersamaan Ayu dan sang tunangan bersama keluarga. 

Ayu Ting Ting dikabarkan tunangan dengan anggota TNI. (Foto: TikTok/@familanti)

Dalam foto itu, Ayu Ting Ting terlihat mengenakan gaun putih serasi dengan sang tunangan dengan pakaian berwarna senada. Sayangnya, foto-foto yang dirilis akun TikTok @familanti tersebut sengaja diblur sehingga tak terlihat jelas. 

Kabar pertunangan Ayu Ting Ting dan anggota TNI tersebut sebenarnya sudah dibantah oleh Umi Kalsum selaku ibu kandung sang pedangdut. Dalam keterangannya, dia membantah kalau acara di dalam foto itu adalah pertunangan putrinya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
