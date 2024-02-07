Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

2 Film Indonesia Terbaik di iMovie Spesial Liburan hanya di iNews

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |13:56 WIB
2 Film Indonesia Terbaik di iMovie Spesial Liburan hanya di iNews
iMovie spesial liburan. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Ada sederet film Indonesia terbaik yang akan ditayangkan iNews dalam iMovie Spesial Liburan. Film-film tersebut akan menghangat libur panjang Anda pada pekan ini. 

Pertama, film Malaikat Kecil arahan Richyana yang berkisah tentang Budiman (Dwi Sasono), pria penderita autis yang berkeliling menjual ikan hias. Dia memiliki istri seorang buruh cuci bernama Siti (Tika Bravani) dan dua anak. 

Kehidupan finansial pasangan ini terbilang minim hingga membuat mereka kerap menunggak pembayaran kontrak rumah. Film yang pertama kali dirilis pada 8 Oktober 2015 itu menawarkan cerita menyayat hati yang membuat Anda mengharu biru. 

Film Malaikat Kecil mengusung pesan moral tentang kekuatan cinta dan pengorbanan. Melalui film ini, penonton akan belajar bahwa keterbatasan bukanlah penghalang bagi kita untuk terus melakukan perbuatan baik. 

Kedua, film Air Mata Surga yang berkisah tentang kekuatan seorang perempuan bernama Fisha (Dewi Sandra) yang mencari arti cinta sejati dan caranya mempertahankan cinta sejati. Alur film ini akan berfokus pada kompleksitas sebuah hubungan. 

Cerita lengkap kedua film di atas akan tayang di iNews dengan jadwal sebagai berikut. Film Malaikat Kecil tayang pada 8 Februari 2024, pukul 21.30 WIB, sementara Air Mata Surga, pada 9 Februari 2024 pukul 21.30 WIB.*

(SIS)

