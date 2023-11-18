Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Masnawati Masud Bongkar Chat Perselingkuhan Melly Goeslaw: Ada Kata Sayangnya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |18:32 WIB
Masnawati Masud Bongkar Chat Perselingkuhan Melly Goeslaw: Ada Kata Sayangnya
Masnawati Masud bongkar perselingkuhan Melly Goeslaw. (Foto: YouTube Starpro Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Masnawati Masud blak-blakan perihal dugaan perselingkuhan musisi Melly Goeslaw dengan seorang polisi yang juga mantan suaminya.

Masnawati Masud mengungkapkan beberapa bukti bahwa Melly Goeslaw pernah bermain api dengan mantan suaminya.

Salah satunya dengan menceritakan pengakuan sang anak yang menyebut jika istri Anto Hoed itu pernah melakukan chatting mesra dengan mantan suami Masnawati ini.

"Ini cerita si bontot ya. Ma, aku kan duduk di pahanya papa, terus papa lagi main laptopnya. Papa chattingan sama tante Melly ada kata sayang,” kata Masnawati mengutarakan cerita sang anak di YouTube STARPRO Indonesia, Sabtu (18/11/2023).

