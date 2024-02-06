Potret Cantik Aaliyah Massaid saat Liburan di Italia

JAKARTA - Aaliyah Massaid tengah menikmati momen liburannya di Milan, Italia. Tak sendirian, kekasih Thariq Halilintar itu juga pelesiran bersama rekan selebritis lainnya yakni Lesti Kejora dan Happy Asmara.

Momen ini dibagikan Aaliyah di akun Instagram-nya, @aaliyah.massaid. Putri Reza Artamevia ini terlihat tampil kasual dan edgy di momen liburan ini dengan paduan t-shirt dan celana leather.

Di momen liburan ini, Aaliyah mengenakan outfit simple bernuansa coklat yang hangat. Terlihat dara 21 tahun ini mengenakan t-shirt coklat tua dengan paduan long sleeve krem.

Aaliyah juga memakai celana panjang berwarna senada berbahan leather yang menambah kesan edgy pada penampilannya. Outfit Aaliyah ini juga matching dengan sejumlah view di kota Milan yang indah.

Aaliyah juga terlihat asyik pelesiran di Italia bersama selebritis lainnya termasuk dengan Lesti Kejora. Keduanya terlihat begitu dekat dan akrab di Italia ini.

Terlihat Aaliyah juga berpose bersama Lesti saat menelusuri keindahan di kota Milan. Di Insta Story-nya, Aaliyah juga asyik mengajak putra Lesti, baby El berjalan-jalan di kota itu.

Momen Aaliyah Massaid liburan di Italia pun terasa menyenangkan saat menelusuri kota Milan. Terlihat gaya Aaliyah begitu chic saat asyik berjalan mengelilingi Ibu Kota Italia itu. Nampak Aaliyah juga menggandeng Baby El, putra Lesti Kejora.

