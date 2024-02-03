Aaliyah Mengaku Kehilangan Adjie Massaid Mampu Mempengaruhi Kehidupannya Sampai saat Ini

JAKARTA - Aaliyah Massaid berbagai cerita tentang momen terberat dalam hidupnya. Tepatnya saat ia harus kehilangan sang ayah, Adjie Massaid untuk selama-lamanya pada 13 tahun lalu.

Gadis 21 tahun ini mengungkap, bahwa hingga saat ini dia sendiri tidak bisa menjelaskan perasaannya kala itu. Pasalnya, adik Zahwa Massaid ini tengah berada di samping ayahnya saat detik-detik kepergiannya.

"Kayaknya sampai detik ini tuh nggak akan ada kalimat yang mendeskripsikan betapa sakitnya gitu atau apa yang dirasakan karena pas papa aku meninggal, I was there gitu," ujar Aaliyah dikutip dari kanal YouTube The Ramlans Family.

Aaliyah mengaku dirinya memang dekat dengan sang ayah hingga selalu menemani saat Adjie bermain bola. Dia tak menyangka bahwa saat itu menjadi momen terakhirnya menemani ayahnya.

Aaliyah menceritakan kehidupannya pascameninggalnya Adjie Massaid (Foto: Instagram/aaliyah.massaid)





"Jadi dia selesai main bola, serangan jantung, dan itu yang menemani main bola aku karena aku tuh benar benar anak yang setiap minggu papa ku main bola aku tuh menemani dan aku doang sendiri," sambungnya.

Terlebih saat itu Adjie telah bercerai dengan Reza Artamevia. Bahkan Aaliyah bersama Zahwa disebut ikut tinggal bersama Adjie yang akhirnya menikah dengan Angelina Sondakh.

Hal itu jelas membuat Aaliyah sangat dekat dengan Adjie ketimbang sang ibu.

"Keano kan masih bayi, Zahwa juga sibuk maksudnya lagi mau SD dan aku tuh mikirnya aku tuh yang paling suka ikutin papa ku. Udah gitu kan dulu pisah sama ibu, aku ya paling dekat sama daddy dong," ungkapnya.