Aaliyah Massaid Unggah Foto Thariq Halilintar saat Ultah Ke-25 Tahun, Netizen: Semoga Cepat Menikah

JAKARTA - Hubungan asmara Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid nampaknya semakin serius. Kini, keduanya tak lagi malu memamerkan kemesraan.

Aaliyah Massaid baru-baru ini mengunggah foto-foto Thariq Halilintar dalam akun Instagram miliknya. Dalam keterangan foto, dirinya bersyukur bisa dipertemukan dengan Thariq Halilintar.

"29 Januari 1999. Seseorang yang saya kenal, yang ternyata konyol lahir," tulis Aaliyah Massaid dalam cuitan di akun instagram miliknya, dikutip pada Rabu (30/1/2024).

Melihat postingan yang dibagikan, Thariq Halilintar pun menanggapinya melalui kolom komentar, juga menyebut bahwa ia bersyukur menemukan Aaliyah Massaid sebagai tambatan hatinya.

"29 Januari 2024, seseorang telah menemukan kebahagiaannya," komentar Thariq Halilintar.