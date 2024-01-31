Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aaliyah Massaid Unggah Foto Thariq Halilintar saat Ultah Ke-25 Tahun, Netizen: Semoga Cepat Menikah

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |13:04 WIB
Aaliyah Massaid Unggah Foto Thariq Halilintar saat Ultah Ke-25 Tahun, Netizen: Semoga Cepat Menikah
Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar go public (Foto: IG Aaliyah)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan asmara Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid nampaknya semakin serius. Kini, keduanya tak lagi malu memamerkan kemesraan.

Aaliyah Massaid baru-baru ini mengunggah foto-foto Thariq Halilintar dalam akun Instagram miliknya. Dalam keterangan foto, dirinya bersyukur bisa dipertemukan dengan Thariq Halilintar.

Aaliyah Massaid Unggah Foto Thariq Halilintar saat Ultah Ke-25 Tahun, Netizen: Semoga Cepat Menikah

"29 Januari 1999. Seseorang yang saya kenal, yang ternyata konyol lahir," tulis Aaliyah Massaid dalam cuitan di akun instagram miliknya, dikutip pada Rabu (30/1/2024).

Melihat postingan yang dibagikan, Thariq Halilintar pun menanggapinya melalui kolom komentar, juga menyebut bahwa ia bersyukur menemukan Aaliyah Massaid sebagai tambatan hatinya.

"29 Januari 2024, seseorang telah menemukan kebahagiaannya," komentar Thariq Halilintar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
