HOT GOSSIP

Citra Kirana Buka Bisnis Kecantikan di Bekasi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |08:58 WIB
Citra Kirana Buka Bisnis Kecantikan di Bekasi
Citra Kirana buka bisnis kecantikan (Foto: Instagram/citraciki)
JAKARTA - Citra Kirana memutuskan untuk merambah ke bisnis kecantikan. Istri dari Rezky Aditya ini bahkan baru saja meresmikan klinik miliknya berlokasi di kawasan Bekasi, Jawa Barat.

Menariknya, klinik kecantikan milik Citra Kirana ini sengaja dibangun tepat di Jalan Taman Galaxy Raya lantaran lokasinya cukup dekat dengan rumah sang mertua.

“Aku memilih Bekasi sebagai lokasi klinik karena jaraknya lebih dekat ke rumah mertuaku. Jadi, aku dan Rezky masih bias merawat dan menjaga Ibu,” ujar artis yang kerap disapa Ciki ini, saat diwawancara di lokasi baru-baru ini.

Ciki lantas mengungkapkan alasan mengapa dirinya memutuskan untuk terjun ke industri kecantikan dengan membangun klinik kecantikan bernama CnA Skin Clinic tersebut.

Citra Kirana (Wiwie/MPI)

Citra Kirana buka bisnis kecantikan (Foto: Wiwie/MPI)


Usut punya usut, hal itu lantaran sebagai selebritas, Ciki mengaku sadar bahwa merawat diri, baik dari dalam maupun dari luar merupakan hal yang sangat penting baginya.

“Karena itu merupakan investasi serta meningkatkan rasa percaya diri dan juga menjaga kesehatan dalam jangka waktu yang panjang,” tutur Ciki.

Tak tanggung-tanggung, bahkan untuk mendirikan klinik barunya tersebut, Ciki turut menggandeng Dr. dr. Darma, Associated Professor asal Universitas Udayana, yang telah berpengalaman bidang kecantikan dan mengelola puluhan klinik. Ciki juga memastikan, bahwa berbagai produk unggulan yang ditawarkan CnA Skin Clinic akan terjangkau untuk berbagai kalangan. Pasalnya, ia mengaku tidak ingin membuat citra klinik kecantikan terkesan mahal.

