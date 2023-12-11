Citra Kirana Siap Tambah Momongan Gegara Anak Sulungnya Minta Adik Perempuan

JAKARTA - Citra Kirana dan Rezky Aditya tampaknya sudah memiliki rencana untuk menambah momongan. Menariknya, keinginan tersebut muncul usai anak pertama mereka, Keene Atharazka Aditya kerap meminta adik.

"Mau banget (tambah momongan) kakaknya juga udah minta adek terus," ujar Citra Kirana di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Lucunya, Athat disebut ingin memiliki seorang adik perempuan di tengah keluarga kecil mereka. Namun, saat ditanya alasannya, Ciki tampaknya tidak mengetahui pasti jawaban sang putra.

"Dia suka bayi. Dikit-dikit mama baby girl, mudah-mudahan lah. Dia pengen punya adek bayi. Ditanya laki atau perempuan dijawab selalu perempuan," jelas Citra Kirana.

Lantaran anaknya ingin memiliki adik, khususnya yang berjenis kelamin perempuan, Ciki pun merasa bahwa menambah momongan akan menjadi salah satu harapan di 2024 mendatang.

“Karier makin sukses, sehat apa yg diinginkan anak tercapai, adek buat Athar,” tandasnya.

