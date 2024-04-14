Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pamer Amplop THR Anak, Citra Kirana: Nggak Akan Masuk Investasi Bodong Kok

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |16:05 WIB
Pamer Amplop THR Anak, Citra Kirana: Nggak Akan Masuk Investasi Bodong Kok
THR anak Citra Kirana tak akan jadi investasi bodong (Foto: Instagram/citraciki)
A
A
A

JAKARTA - Citra Kirana baru-baru ini memperlihatkan beberapa amplop THR milik sang putra, Keene Atharrazka. Amplop berisi uang THR itu didapatkan oleh Athar dari sanak saudara di momen lebaran.

Diketahui, keluarga dari wanita yang akrab disapa Ciki itu memang memiliki tradisi untuk saling berbagi THR di momen Idul Fitri.

"Kalau di keluarga ku moment lebaran itu selain bermaaf-maafan yang paling ditunggu adalah pembagian THR," tulis Citra Kirana di Instagram @citraciki.

Istri Rezky Aditya itu mengakui bahwa Athar memang belum berpuasa. Meski begitu bocah 3 tahun itu tetap mendapatkan THR.

"Walaupun Athar belum puasa tapi tetep harus dapat bagian dari uwa-uwa nya. Asik bisa dibeliin apapun yang Athar mau nih," tambah Citra Kirana.

Anak Citra Kirana

THR anak Citra Kirana tak akan jadi investasi bodong (Foto: Instagram/citraciki)


Namun, Citra Kirana menekankan bahwa THR sang anak yang dikelola olehnya itu, tidak akan dijadikan investasi bodong. 

Sementara itu, investasi bodong yang dimaksud merupakan candaan netizen yang menyebutkan bahwa THR anak-anak bakal dipakai untuk keperluan orang tuanya.

"Tenang mas gak akan masuk investasi bodong kok.  Btw sebenarnya anak nya juga belum ngerti uang sihh," tutup Citra Kirana.

Unggahan itu pun menuai reaksi beragam dari netizen. Mereka percaya bahwa Citra Kirana tak akan menyentuh uang THR sang anak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3102794/citra_kirana-Rj7Y_large.jpg
Citra Kirana dan Rezky Aditya Curhat soal Kematian dan Kehilangan: Umur Nggak Ada yang Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/33/3025709/citra-kirana-sakit-saat-ibadah-haji-sampai-dilarikan-ke-ugd-oZ6DdbrWkg.jpg
Citra Kirana Sakit saat Ibadah Haji, Sampai Dilarikan ke UGD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/33/3020052/citra-kirana-dan-rezky-aditya-mohon-maaf-jelang-berangkat-haji-aDgL4SC1D7.jpg
Citra Kirana dan Rezky Aditya Mohon Maaf Jelang Berangkat Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/33/3005736/citra-kirana-kesulitan-bangun-chemistry-di-film-perdananya-bersama-rezky-aditya-MNPNlNLKRB.jpg
Citra Kirana Kesulitan Bangun Chemistry di Film Perdananya bersama Rezky Aditya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/33/2999417/citra-kirana-rayakan-ulang-tahun-ke-30-hari-ini-netizen-ramai-kirim-doa-CcuBKLGJDp.jpg
Citra Kirana Rayakan Ulang Tahun ke-30 Hari Ini, Netizen Ramai Kirim Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/33/2994614/keseruan-citra-kirana-mudik-pakai-kereta-cepat-cuma-30-menit-XstD9pAHgr.jpg
Keseruan Citra Kirana Mudik Pakai Kereta Cepat: Cuma 30 Menit!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement