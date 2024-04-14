Pamer Amplop THR Anak, Citra Kirana: Nggak Akan Masuk Investasi Bodong Kok

THR anak Citra Kirana tak akan jadi investasi bodong (Foto: Instagram/citraciki)

JAKARTA - Citra Kirana baru-baru ini memperlihatkan beberapa amplop THR milik sang putra, Keene Atharrazka. Amplop berisi uang THR itu didapatkan oleh Athar dari sanak saudara di momen lebaran.

Diketahui, keluarga dari wanita yang akrab disapa Ciki itu memang memiliki tradisi untuk saling berbagi THR di momen Idul Fitri.

"Kalau di keluarga ku moment lebaran itu selain bermaaf-maafan yang paling ditunggu adalah pembagian THR," tulis Citra Kirana di Instagram @citraciki.

Istri Rezky Aditya itu mengakui bahwa Athar memang belum berpuasa. Meski begitu bocah 3 tahun itu tetap mendapatkan THR.

"Walaupun Athar belum puasa tapi tetep harus dapat bagian dari uwa-uwa nya. Asik bisa dibeliin apapun yang Athar mau nih," tambah Citra Kirana.

Namun, Citra Kirana menekankan bahwa THR sang anak yang dikelola olehnya itu, tidak akan dijadikan investasi bodong.

Sementara itu, investasi bodong yang dimaksud merupakan candaan netizen yang menyebutkan bahwa THR anak-anak bakal dipakai untuk keperluan orang tuanya.

"Tenang mas gak akan masuk investasi bodong kok. Btw sebenarnya anak nya juga belum ngerti uang sihh," tutup Citra Kirana.

Unggahan itu pun menuai reaksi beragam dari netizen. Mereka percaya bahwa Citra Kirana tak akan menyentuh uang THR sang anak.