Bawakan Lagu Tanpa Batas Waktu, Kris Tomahu Curi Perhatian Ade Govinda

JAKARTA - Penampilan Kris Tomahu di ajang X Factor Indonesia Season 4 terus menuai sorotan publik. Di babak Gala Show 4, Kris tampil membawakan lagu galau Tanpa Batas Waktu Ade Govinda feat Fadly Padi.

Lagu tersebut begitu dikenal hingga sempat trending cukup lama dengan tagar #SalamRinduNasional lantaran menjadi soundtrack sinetron Ikatan Cinta. Suara Fadly Padi yang berkharisma menjadikan pendengarnya hanyut dalam suasana galau nan sendu ketika mendengarnya.

BACA JUGA: Kris Tomahu Dapat 3 Standing Ovation dari Juri Usai Bawakan Lagu Tanpa Batas Waktu

Berbeda dengan versi Fadly, Kris Tomahu juga sukses membawanya dengan suaranya yang khas. Bahkan dia mendapatkan standing ovation dari tiga juri, yakni Maia Estianty, Ello, dan mentornya, Judika.

Penampilan Kris pun ternyata juga menyentuh hati sang pemilik lagu, Ade Govinda. Dia pun mengunggah ulang unggahan Instagram Story X Factor Indonesia yang memperlihatkan penampilan memukau Kris Tomahu.

Kris Tomahu mencuri perhatian Ade Govinda (Foto: Instagram/ade_govinda)

Ade Govinda pun menuliskan pesan yang menyiratkan bahwa dirinya ikut terpukau kala Kris Tomahu membawakan Tanpa Batas Waktu dengan versinya sendiri, berbeda dengan Fadly Padi.

"Aku terpaku," tulis Ade Govinda dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @ade_govinda, Selasa (6/2/2024).