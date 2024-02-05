Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Potret Raisa Hadiri Grammy Awards 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |17:22 WIB
Potret Raisa Hadiri Grammy Awards 2024
Raisa hadiri Grammy Awards 2024 (Foto: IG Raisa)
Raisa Andriana membuat heboh warganet. Pelantun Serba Salah ini menghadiri ajang penghargaan bergengsi, Grammy Awards 2024

JAKARTA - Raisa Andriana membuat heboh warganet. Pelantun Serba Salah ini menghadiri ajang penghargaan bergengsi, Grammy Awards 2024 di Crypto Arena, Los Angeles, Amerika Serikat.

Momen Raisa hadir di acara itu diabadikan ibu satu anak ini di Insta Story pribadinya. Terlihat Raisa begitu memesona saat melihat langsung para musisi dunia meraih penghargaan bergengsi itu.

Dalam Insta Story-nya, Raisa duduk dan menyaksikan langsung acara tersebut. Ia juga mengabadikan momen ketika sejumlah musisi seperti SZA, Taylor Swift hingga Miley Cyrus mendapatkan piala.

Potret Raisa Hadiri Grammy Awards 2024

Raisa pun tampil memukau saat menghadiri Grammy Awards 2024 ini. Istri Hamish Daud itu mengenakan gaun merah marun keluaran brand lokal asal Bali, Digo Designs.

Gaun tersebut memiliki sentuhan unik dengan model sleeveless di satu sisi dan long sleeve di sisi lainnya. Ada pula sentuhan bunga di bagian bawah gaun tersebut.

