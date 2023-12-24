Advertisement
HOT GOSSIP

Hamish Daud Ungkap Pesan Cinta untuk Raisa di Tengah Rumor Diduga Tak Bayar Karyawan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |13:53 WIB
Hamish Daud Ungkap Pesan Cinta untuk Raisa di Tengah Rumor Diduga Tak Bayar Karyawan
JAKARTA - Bertepatan dengan Hari Ibu, Hamish Daud mengungkapkan pesan cintanya untuk sang istri, Raisa.

Lewat Instagram pribadinya, Hamish Daud membagikan video Raisa bersama putri kecilnya, Zalina yang sedang asyik bersepeda.

Hamish Daud begitu bersyukur mendapatkan istri seperti Raisa dan dikaruniai putri cantik.

Hamish Daud Ungkap Pesan Cinta untuk Raisa di Tengah Rumor Diduga Tak Bayar Karyawan

"Aku mendapatkan kursi bagian depan untuk menyaksikan kehebatan ini setiap hari. Kami mencintaimu mama. Selamat Hari Ibu,” tulis Hamish Daud dalam bahasa Inggris, dikutip Minggu (24/12/2023).

Sayangnya, di tengah keharmonisan tersebut, Hamish Daud kembali diterpa rumor tak sedap.

Hamish Daud diduga tidak membayar karyawannya hingga berbulan-bulan. Rumor tersebut mencuat usai akun @muthiastp yang menyebutkan bahwa Octopus, platform yang memudahkan untuk mendaur ulang sampah non organik, milik Hamish Daud dan beberapa rekannya.

"Hamish Daud diduga ga bayar karyawannya. Octopus itu platform yang dibangun Hamish Daud sama temen-temennya buat ngumpulin sampah bekas pakai. Ada yang pakai juga? Karyawan ga dibayar, tapi malah jalan-jalan ini bang Hamish. Gimana ini?," tulis akun Twitter/ X @muthiastp, Sabtu (23/12/2023).

