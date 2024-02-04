Ronal Surapradja Yakin Ganjar-Mahfud Bisa Sukseskan Pendidikan Indonesia

JAKARTA — Ronal Surapradja selaku penggiat seni yakin pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berhasil sukseskan pendidikan Indonesia lewat penegakan hukum yang diperbaiki.

Ronal yang mengamati pendidikan Indonesia menyampaikan jika pemerintah selalu memiliki program yang baik, dari presiden pertama hingga saat ini.

“Saya kira setiap pemerintah punya program yang baik secara konsep, secara tujuan, secara komunikasi politik. Mau dari pemerintahan pertama sampai sekarang, masih bagus secara kata-kata dan program. Laksananya suka seperti yang tidak diharapkan,” kata Ronal dalam acara nonton bareng debat kelima pilpres 2024 di Teuku Umar No.9, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).

Menurut Ronal, pelaksanaan dari segala program pemerintah selalu ada masalah. Hal ini lantaran Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas hingga sumber daya manusia yang tidak mumpuni.

Namun, Ronal tidak ingin menyerah terhadap masalah tersebut. Dirinya yakin Ganjar dan Mahfud bisa mengatasi masalah tersebut lewat penegakan hukum yang baik.

Sebab, saat ini sumber daya manusia yang mengelola dana pendidikan saling memiliki kepentingan. Hal ini yang menghambat pendanaan pendidikan di Indonesia dari pusat ke daerah.

“Tapi dari atas sampai bawah kepentingannya banyak. Makanya kita butuh orang-orang seperti Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang sudah teruji, di legislatif dan di eksekutif, Pak Mahfud penegak hukum,” ucap Ronal.

