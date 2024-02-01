Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bella Shofie Syok, Anak Top Up Game hingga Rp15 Juta

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |07:16 WIB
Bella Shofie Syok, Anak Top Up Game hingga Rp15 Juta
Bella Shofie syok, anak top up game hingga Rp15 juta. (Foto: Instagram/@bellashofie_rigan)
A
A
A

JAKARTABella Shofie mengaku sangat terkejut ketika mengetahui, putra sulungnya, Danilo Prince Rigan, menghabiskan Rp15 juta untuk top up game online tanpa sepengetahuannya. 

Bella mengetahui aksi putranya tersebut setelah mendapat notifikasi tagihan kartu kredit sebesar Rp15 juta di ponselnya. Awalnya, dia sempat mengira ada pihak tak bertanggung jawab yang mempergunakan kartu tersebut setelah sempat hilang di Malaysia.

Sempat memarahi sang anak, namun Bella Shofie mengaku, kejadian itu tak lepas dari kesalahannya. Ibu dua anak itu menjelaskan, iPad yang digunakan Danillo untuk bermain game sempat digunakannya untuk mengunduh aplikasi dari sekolah sang anak. 

“Aplikasi itu kebetulan berbayar. Salah aku juga karena tidak memutus koneksi aplikasi di iPad dengan kartu kredit. Sehingga ketika dia melakukan pembelian langsung masuk ke kartu kredit aku,” katanya dikutip dari Intens Investigasi, pada Kamis (1/2/2024). 

Bella Shofie syok anak top up game hingga Rp15 juta, (Foto: Instagram/Bella Shofie)

Halaman:
1 2
