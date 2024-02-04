Krisdayanti Antusias Gas Poll Dukung Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Krisdayanti menjadi salah satu selebriti tanah air yang turut menyaksikan debat terakhir Pilpres 2024 yang berlangsung di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024). Dia tampil mengenakan jaket Varsity dengan nuansa putih dan ungu. Tak lupa dengan aksesoris badges bertuliskan Sat Set sebagai bentuk dukungan kepada Capres dan Cawapres nomor urut 3.

Krisdayanti begitu antusias untuk melihat aksi para capres dan cawapres mengingat tema debat soal ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan yang diangkat kali ini bersinggungan dengan tugasnya selama ini di Komisi IX DPR RI dengan lingkup tugas di bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

"Tentunya sub tema hari ini tentang sosial kerakyatan dan juga kesehatan, ketenagakerjaan, inklusi yang memang terkait dengan komisi saya di komisi IX jadi pastinya ini menjadi bentuk dukungan pribadi saya dan juga bentuk dukungan sebagai kader," ujar Krisdayanti saat dijumpai di JCC, Minggu (4/2/2024).

Krisdayanti berharap Ganjar dapat menampilkan performa terbaiknya selama debat berlangsung dan menjabarkan gagasannya sesuai dengan kepentingan rakyat.

"Siap memenangkan 03 bukan hanya bajunya, euforianya di JCC kali ini tapi kita tunggu gebrakan kandidat kita ini sesuai dengan harapan kita semua bahwa subtema hari ini memang bidangnya pak Ganjar dan Mahfud," sambungnya.

Krisdayanti pun mengungkap bahwa dirinya optimis Ganjar-Mahfud akan terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden di kontestasi pemilu kali ini lantaran melihat dukungan rakyat yang begitu masifnya. Terlebih Ganjar-Mahfud selalu mengedepankan rakyat sesuai dengan slogan yang selalu digaungkannya 'Tuanku ya Rakyat!'.