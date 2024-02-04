Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Ashanty Nonton Debat Capres ke-5 Bareng Krisdayanti, Kompak Pakai Jaket Varsity

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |20:06 WIB
Momen Ashanty Nonton Debat Capres ke-5 Bareng Krisdayanti, Kompak Pakai Jaket Varsity
Ashanty dan Krisdayanti kompak pakai jaket varsity (foto: IG Ashanty)
A
A
A

JAKARTA - Ashanty turut menyaksikan Debat Capres terakhir di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024). Tak sendirian, istri Anang Hermansyah ini juga turut hadir bersama penyanyi, Krisdayanti.

Datang sebagai pendukung Paslon 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ashanty dan Krisdayanti kompak mengenakan outfit yang sama. Momen itu dibagikan Ashanty di Insta Story pribadinya, @ashanty_ash.

Momen Ashanty Nonton Debat Capres ke-5 Bareng Krisdayanti, Kompak Pakai Jaket Varsity

“Kita kan demokrasi dong,” ungkap Ashanty.

Dalam Debat Capres ini, Ashanty dan Krisdayanti terlihat kompak mengenakan jaket varsity yang juga menjadi tema outfit Ganjar-Mahfud.

Terlihat Ashanty memakai jaket varsity bernuansa hitam dan putih, lengkap dengan badges bernuansa Paslon 03.

Sedangkan Krisdayanti juga memakai jaket serupa dengan nuansa putih dan ungu. Tak lupa dengan aksesoris badges bertuliskan Sat Set.

Halaman:
1 2
