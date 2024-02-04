Momen Ashanty Nonton Debat Capres ke-5 Bareng Krisdayanti, Kompak Pakai Jaket Varsity

JAKARTA - Ashanty turut menyaksikan Debat Capres terakhir di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024). Tak sendirian, istri Anang Hermansyah ini juga turut hadir bersama penyanyi, Krisdayanti.

Datang sebagai pendukung Paslon 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ashanty dan Krisdayanti kompak mengenakan outfit yang sama. Momen itu dibagikan Ashanty di Insta Story pribadinya, @ashanty_ash.

BACA JUGA: Azriel Hermansyah Tuduh Ashanty Selingkuh dari Anang Hermansyah

“Kita kan demokrasi dong,” ungkap Ashanty.

Dalam Debat Capres ini, Ashanty dan Krisdayanti terlihat kompak mengenakan jaket varsity yang juga menjadi tema outfit Ganjar-Mahfud.

Terlihat Ashanty memakai jaket varsity bernuansa hitam dan putih, lengkap dengan badges bernuansa Paslon 03.

Sedangkan Krisdayanti juga memakai jaket serupa dengan nuansa putih dan ungu. Tak lupa dengan aksesoris badges bertuliskan Sat Set.