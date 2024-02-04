Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Beda Pilihan, Krisdayanti dan Aurel Hermansyah Tetap Kompak di Debat Terakhir

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |20:15 WIB
Beda Pilihan, Krisdayanti dan Aurel Hermansyah Tetap Kompak di Debat Terakhir
Krisdayanti dan Aurel tetap kompak meski beda pilihan (Foto: IG Aurel)
A
A
A

JAKARTA - Krisdayanti mendukung Capres no urut 3, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sementara itu, sang putri, Aurel Hermansyah bersama Atta mendukung capres no urut 2.

Hal ini diketahui melalui postingan instagram Aurel Hermansyah mengabadikan momen bersama Krisdayanti, ketika menghadiri debat final capres digelar di JCC Senayan, Jakarta Pusat Minggu (4/2/2024).

Beda Pilihan, Krisdayanti dan Aurel Hermansyah Tetap Kompak di Debat Terakhir

Meski berbeda pilihan, Aurel mengatakan bahwa keluarganya tetap menjaga keharmonisan dan kebersamaan dalam keluarga.

"Yang ini juga. Berbeda tetapi tetap bersama yaa, kalau kata gemi keluarga demokrasi," kata Aurel Hermansyah dalam akun Instagram miliknya.

Postingan yang dibagikan itu rupanya menuai respon positif dari netizen, melihat keluarga Krisdayanti benar-benar menjunjung tinggi demokrasi. Bahkan ada pula mendoakan agar tetap harmonis dan selalu dalam bingkai kebersamaan.

"This is Indonesia," komentar seorang netizen.

"Bhinneka Tunggal Ika," sahut lainnya

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/33/3108169/krisdayanti-JN7K_large.jpg
Momen Gemas Ameena Karaoke Bareng Krisdayanti, Netizen: Pelatihnya Diva Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090335/krisdayanti-jpOt_large.jpg
Kalah di Pilkada Kota Batu, Krisdayanti Fokus Siapkan Konser Tunggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028627/azriel-hermansyah-dan-sarah-menzel-akan-menikah-tahun-depan-k8BuZrKIuY.jpg
Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel Akan Menikah Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/33/3028121/kris-dayanti-kena-tegur-raul-lemos-gegara-hal-sepele-B7J1ZnTVTo.jpg
Kris Dayanti Kena Tegur Raul Lemos Gegara Hal Sepele
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/33/3027277/krisdayanti-terharu-azriel-hermansyah-resmi-lamar-sang-kekasih-RRKLlfTgEv.jpg
Krisdayanti Terharu, Azriel Hermansyah Resmi Lamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/33/3022619/krisdayanti-bangga-lihat-aurel-hermansyah-dan-atta-halilintar-haji-di-usia-muda-UkgSI1Hnn1.jpg
Krisdayanti Bangga Lihat Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar Haji di Usia Muda
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement