Beda Pilihan, Krisdayanti dan Aurel Hermansyah Tetap Kompak di Debat Terakhir

Krisdayanti dan Aurel tetap kompak meski beda pilihan (Foto: IG Aurel)

JAKARTA - Krisdayanti mendukung Capres no urut 3, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sementara itu, sang putri, Aurel Hermansyah bersama Atta mendukung capres no urut 2.

Hal ini diketahui melalui postingan instagram Aurel Hermansyah mengabadikan momen bersama Krisdayanti, ketika menghadiri debat final capres digelar di JCC Senayan, Jakarta Pusat Minggu (4/2/2024).

Meski berbeda pilihan, Aurel mengatakan bahwa keluarganya tetap menjaga keharmonisan dan kebersamaan dalam keluarga.

"Yang ini juga. Berbeda tetapi tetap bersama yaa, kalau kata gemi keluarga demokrasi," kata Aurel Hermansyah dalam akun Instagram miliknya.

Postingan yang dibagikan itu rupanya menuai respon positif dari netizen, melihat keluarga Krisdayanti benar-benar menjunjung tinggi demokrasi. Bahkan ada pula mendoakan agar tetap harmonis dan selalu dalam bingkai kebersamaan.

"This is Indonesia," komentar seorang netizen.

"Bhinneka Tunggal Ika," sahut lainnya